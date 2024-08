Ukrajinci ubytovaní vo väznici už majú nové ubytovanie

Prešov 28. augusta (TASR) - Klientske centrum pre cudzincov mesta Prešov pomáha Ukrajincom v núdzi nájsť si náhradné ubytovanie. Odídenci z Ukrajiny boli od marca 2022 ubytovaní v prešovskej väznici na sídlisku Šváby. Ako TASR informoval hovorca mesta Michal Hudák, problém nastal, keď Ministerstvo spravodlivosti SR, pod ktoré zariadenie spadá, avizovalo nevyhnutný návrat väzňov do týchto priestorov od septembra 2024.



Tí, ktorí mohli, odišli do komerčných nájmov alebo opustili Prešov. V budove väznice však stále ostalo 65 odídencov z najzraniteľnejších sociálnych skupín. Mestu sa v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom (PSK) podarilo zabezpečiť ubytovanie pre väčšinu odídencov, pre zvyšných ľudí náhradné riešenie intenzívne hľadajú.



Na otvorené oddelenie väznice na Pionierskej ulici od septembra opäť nastúpia odsúdení na výkon trestu. Avizoval to podľa Hudáka rezort spravodlivosti vzhľadom na viaceré rekonštrukcie väzenských zariadení na Slovensku. "Na jar roku 2024 navyše nastali legislatívne zmeny v podpore utečencov na Slovensku, a preto hrozilo, že 65 utečencov pred vojnou, ktorí našli útočisko práve v Prešove na Pionierskej, skončí na ulici. Podľa štátu sa o ich ubytovanie mali postarať samosprávy," uviedol Hudák.



"O strechu nad hlavou mohli prísť ľudia, ktorí majú pre svoj stav nulovú šancu uplatniť sa na trhu práce alebo sú odkázaní na zdravotnú starostlivosť a lieky. Začali sme rokovať s partnermi z PSK, ale aj s rezortom spravodlivosti, obrany a vnútra. Postupne sa nám spoločnými silami podarilo zabezpečiť alternatívy pre 47 osôb, pre posledných päť naďalej intenzívne hľadáme možnosť bývania od 1. septembra," povedal druhý viceprimátor mesta Prešov Peter Krajňák.



Pomôcť týmto ľuďom sa podarilo predovšetkým vďaka zamestnancom Klientskeho centra pre cudzincov mesta Prešov, ktoré vzniklo s podporou organizácie UNICEF v marci 2024. Momentálne je so súkromnými ubytovateľmi zazmluvnené ubytovanie pre 35 osôb. Traja seniori majú dohodnuté ubytovanie v záchytnom tábore v Humennom. Dvom osobám sa podarilo sprostredkovať ubytovanie a prácu v Bratislave. Siedmim osobám vrátane štyroch detí bude poskytnuté ubytovanie v priestoroch Základnej školy (ZŠ) Važecká. Dve deti už dva roky navštevujú ZŠ Važecká a 13 osôb sa rozhodlo vrátiť na Ukrajinu.



"Mnohí z týchto ľudí prišli skutočne o všetko a všetkých. Stratili domov, celú rodinu, všetok svoj majetok a viacerí aj zdravie. Dobrí ľudia v Prešove sú pre niektorých naozaj to jediné, čo teraz majú. Spomínaných 65 ľudí, ktorí ostali bývať vo väznici na Šváboch, si nedokázalo nájsť komerčný nájom, keďže patria k najzraniteľnejším skupinám v spoločnosti," povedala vedúca Klientskeho centra pre cudzincov mesta Prešov Daniela Baronová Birová.