Ukrajinčina sa stáva druhým najčastejším jazykom v hlavnom meste

Bratislava 5. apríla (TASR) – Ukrajinčina sa aktuálne stáva druhým najčastejším jazykom v meste Bratislava. Upozornil na to magistrát s tým, že už pred vojnou na Ukrajine boli Ukrajinci najviac zastúpenou komunitou cudzincov (7150 ľudí) v hlavnom meste SR. V uplynulých týždňoch sa však ich počet zvýšil, keďže podľa posledných odhadov prišlo do Bratislavy viac ako 10.000 Ukrajincov.



Mesto Bratislava na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu vyčlenilo zo svojho rozpočtu financie. Ukrajincom pomáha na hlavnej železničnej stanici, ale aj v nedávno otvorenom veľkokapacitnom asistenčnom centre pomoci na Bottovej ulici.



V Nadácii mesta Bratislavy zároveň otvorili do konca apríla mimoriadnu výzvu pre mimovládne organizácie dlhodobo pracujúce s cudzincami a pre mimovládne organizácie i privátne spoločnosti z oblasti kultúry, umenia a komunít.



Grantová výzva má podporiť organizácie, ktoré vytvárajú kultúrne a komunitné aktivity zapájajúce ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny či podujatia podporujúce spoluprácu a interkultúrny dialóg prichádzajúcich komunít. Financie budú smerovať aj k budovaniu ľudských a priestorových kapacít. Vo výzve je vyčlenených celkovo 100.000 eur. "Chceme poukázať na to, že spolužitie s Ukrajincami môže byť vzájomne obohacujúce pre všetkých," uviedla správkyňa nadácie Zuzana Ivašková.



Bratislava chce Ukrajincom vytvoriť podmienky pre čo najlepšie spolužitie. "Dajme im nástroje, ktoré potrebujú. Privítajme ich, buďme nielen solidárni, ale aj otvorení, trpezliví a nápomocní k ich potrebám,“ vyzýva bratislavská samospráva. Ukrajinci podľa magistrátu môžu byť spojencami a nie konkurentmi.



Cudzinci predstavovali donedávna osem percent populácie Bratislavy, teda nezanedbateľnú časť, ktorej význam bude podľa mesta aj do budúcnosti rásť.