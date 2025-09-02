Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. september 2025Meniny má Linda
< sekcia Regióny

Ukrajinec chcel na hranici podplatiť colníka piatim eurami

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Bol mu uložený peňažný trest, ktorý uhradil.

Autor TASR
Košice 2. septembra (TASR) - Obžalobu v tzv. superrýchlom konaní podala prokurátorka Krajskej prokuratúry (KP) v Košiciach v trestnej veci vedenej proti štátnemu príslušníkovi Ukrajiny obvinenému z prečinu podplácania. „Za spáchaný skutok bol trestným rozkazom Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 23. augusta uznaný za vinného a bol mu uložený peňažný trest, ktorý uhradil,“ informovala TASR hovorkyňa košickej KP Jarmila Janová.

Podstata skutku spočívala v tom, že obvinený ako vodič nákladného motorového vozidla dňa 20. augusta na hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod pri výstupe z územia SR na územie Ukrajiny po vyzvaní príslušníkom Finančnej správy SR na predloženie príslušných dokladov predložil svoj cestovný pas, do ktorého s cieľom ovplyvnenia a urýchlenia colnej kontroly vložil päťeurovú bankovku, ktorú označil ako „prezent“. „Týmto konaním obvinený inému v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo poskytol úplatok a čin spáchal voči verejnému činiteľovi,“ skonštatovala Janová.
.

Neprehliadnite

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Rok 1960: Elektrifikovali poslednú obec v ČSSR

Prezident: Počet detí s potrebou špeciálneho prístupu rastie

Týždenník: Ryba smrdí od hlavy