Ukrajinské deti počúvajú pod hradom v Trenčíne rozprávky v ich jazyku

Na snímke ukrajinské dievčatko sleduje čítanie rozprávok deťom z Ukrajiny, 16. marca 2022 v trenčianskej kaviarni Na ceste. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Trenčín 17. marca (TASR) – Občianske združenie (OZ) Trenčín na ceste sa do pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny zapojilo prakticky od začiatku vypuknutia utečeneckej krízy. Pre utečencov hľadali ubytovanie, oblečenie, poskytovali im pomoc. Ako informovala Jana Pondušová z OZ Trenčín na ceste, združenie prevádzkuje pod Trenčianskym hradom kaviareň, ktorá je chránenou dielňou. V nej začali pracovníci združenia čítať malým utečencom z Ukrajiny rozprávky v rodnom jazyku.,“ uviedla Pondušová s tým, že jedna členka OZ číta rozprávku v slovenčine, druhá ju prekladá do ukrajinského jazyka.Ako dodala, kým deťom čítajú rozprávky, ich matkám zároveň poskytujú pomoc, získavajú informácie a snažia sa im pomôcť začleniť do života v neznámom svete. „,“ povedala Pondušová.V pomoci utečencom vrátane čítania rozprávok pre deti chce podľa nej združenie pokračovať. I napriek tomu, že s výnimkou zdravotne hendikepovaných pracovníkov chránenej dielne sú všetci dobrovoľníci.,“ zdôraznila Pondušová.