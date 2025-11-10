< sekcia Regióny
Ukrajinské deti z vojnovej zóny absolvujú týždenný pobyt v Tatrách
Autor TASR
Vysoké Tatry 10. novembra (TASR) - Desiatky ukrajinských detí z vojnovej zóny absolvujú tento týždeň rekreačný pobyt pod Tatrami. Prešovský samosprávny kraj (PSK) ho zorganizoval v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou (SKCH) a ďalšími partnermi tretíkrát. Jeden z organizátorov pobytu Jaroslav Timko uviedol, že tentoraz v regióne privítali 45 detí z frontového mesta Cherson a zo Zakarpatskej oblasti.
„Konsolidácia zasiahla aj nás, takže tento rok ideme v polovičnom režime, roky predtým sme tu mali viac ako 80 detí. Snažíme sa vytrhnúť ich z toho vojnového prostredia a zabezpečiť, aby aspoň počas toho týždňa mysleli aj na niečo iné,“ povedal Timko. Pod Tatrami strávia deti zasiahnuté ruskou okupáciou - siroty, polosiroty a deti vojnových veteránov - pobyt do piatka 14. novembra. V rámci turistických aktivít zavítajú na Štrbské pleso, Hrebienok, do Belianskej jaskyne či na hrad v Kežmarku. V škole v prírode absolvujú i viaceré športové činnosti, čas strávia pri spoločenských hrách, ale aj na besedách so zástupcom Správy Tatranského národného parku či Horskej záchrannej služby.
„V rámci nášho projektu Integrácia spolupracujeme s ukrajinskou mládežou, organizujeme rôzne podujatia, workshopy, chodia k nám, kde im pripravujeme rôzne aktivity. Cieľom je vytvoriť im bezpečný priestor. Za posledný rok sme takouto formou spolupracovali asi s 300 mladými Ukrajincami,“ dodala koordinátorka projektov SKCH Anna Baňasová. Na týždňovom pobyte sa zúčastňuje aj psychologička SKCH Natalia Zerytska, ktorá sa snaží priniesť podporu pre deti aj pre tých, ktorí ich na pobyte sprevádzajú. „Deti, ktoré prišli z Chersonu, cestovali 32 hodín, takže je to pre ne dosť náročné. Snažím sa s nimi robiť rôzne terapeutické techniky, ktoré im dajú možnosť sa uvoľniť, cítiť, že sú stále deťmi,“ priblížila Zerytska, ktorá je s deťmi v kontakte aj po skončení pobytu.
PSK pripravil pobyt v krajskej Škole v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej aj v spolupráci s veľvyslancom Ukrajiny na Slovensku Myroslavom Kastranom. Ten upozornil, že ich jediným snom je žiť v mieri. „Nielen deti, ale všetci na Ukrajine sa chcú dočkať toho, že prestanú každý večer húkať sirény, aby mohli spať v pokoji, ísť do školy,“ podotkol.
PSK nadviazal súčasným ročníkom rekreačného pobytu na roky 2023 a 2024, keď ho pod Tatrami absolvovalo spolu takmer 150 detí a mladých z vojnového územia. „Pred malou chvíľou som mohol byť s malou Olíviou, ktorá má 12 rokov, je veľmi dobrá v matematike a zázrakom prežila útok na ich domov. Prišla o oboch rodičov, mama ju chránila vlastným telom a dala jej život, keď obetovala ten svoj. Preto sa aj my chceme obetovať, aj keď len malou troškou a v našom zariadení im chceme darovať kúsok raja. Vieme, že sa po tých pár dňoch vrátia späť do pekla, ktoré Ukrajina prežíva, ale chceme byť aspoň takto spolupatriční,“ uzavrel predseda PSK Milan Majerský.
