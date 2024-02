Ukrajinskí dobrovoľníci ďakujú pomocou zdravotne znevýhodneným

Banská Bystrica 12. februára (TASR) - Ukrajinské komunity sa počas februára spojili v iniciatíve Ďakujeme Slovensko a naplánovali sériu podujatí, ktorými chcú poďakovať našej krajine za pomoc a podporu. V pondelok sa stretli v Banskej Bystrici, kde v centre občianskeho združenia Creativas made ukrajinskí dobrovoľníci pomáhajú ľuďom postihnutým autizmom a inak znevýhodneným. So združením spolupracujú takmer už dva roky.



"Sme radi, že sme ľudí z Ukrajiny mohli prijať medzi seba. Malo to veľký význam nielen pre nás, ale mám pocit, že aj oni sú spokojnejší," uviedla vedúca centra Katarína Solivajsová. Pravidelne maľujú alebo zdobia šperky, z predaja ktorých sa financuje chod ich centra. Dobrovoľníci im pomáhajú aj prípravou rôznych podujatí.



"Za posledné dva roky vidíme, že jedna komunita pomáha druhej. V tomto prípade sú to ľudia z Ukrajiny, ktorí pomáhajú ľuďom s rôznou formou hendikepu. Snažíme sa ich integrovať do spoločnosti, aby sa cítili byť jej plnohodnotnou súčasťou," konštatoval predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter, ktorý sa v pondelok zúčastnil na ďakovnom podujatí.



Podľa veľvyslanca Ukrajiny na Slovensku Myroslava Kastrana napriek tomu, že ukrajinskí občania sú v cudzej krajine na úteku pred vojnou, chcú byť aktívnymi členmi spoločnosti, ktorá ich privítala a ochránila.



"Tieto aktivity ukazujú našu vďačnosť za rozsiahlu a rozmanitú pomoc, ktorú sme dostali od Slovenska a od Slovákov z celej krajiny. Týmto spôsobom chcem povedať: 'Ďakujeme, Slovensko, ceníme si to spôsobom, ktorý nikdy naozaj nevieme opísať a na ktorý nikdy naozaj nezabudneme'," zdôraznil Kastran.



Budú to už dva roky, čo 24. februára vojská Ruskej federácie napadli susednú Ukrajinu. Milióny Ukrajincov boli po začiatku celoplošnej invázie nútení opustiť svoje domovy. Pomoc, ktorú poskytlo Slovensko, zahŕňala materiálnu, finančnú a psychologickú podporu. Naši občania však nezabudli ani na tých, ktorí zostali vo svojej vlasti, a neustále im posielajú humanitárnu pomoc.