Ukrajinskí lekári zo Slovenska pomohli nemocniciam na Ukrajine

Žilina 4. marca (TASR) – Ukrajinskí lekári z Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline iniciovali zbierku, prostredníctvom ktorej získali za prvé tri dni takmer 19.000 eur. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej ich využili na nákup prvých dodávok nevyhnutného zdravotníckeho materiálu do nemocníc v prvej línii na Ukrajine.



Doplnila, že nemocnica podporila iniciatívu lekárov oddelenia chirurgie – Mykhaila Kunychku a oddelenia psychiatrie – Mykhaila Ilnytskyiho, ktorí spolu s lekárom Antonom Farkhatom už niekoľko dní zhromažďujú zdravotnícky materiál. "Keďže mnoho z potrebného vybavenia predstavuje špecifické lekárske pomôcky, ktoré nie sú dostupné v bežných lekárňach, verejnosť môže prispieť aj formou peňažného daru na transparentný účet. Lekári s podporou nemocnice, zamestnancov, pacientov a priateľov za tri dni vyzbierali 18.946 eur. Z financií už zakúpili prvé vojenské lekárničky, škrtidlá či špeciálne izraelské tlakové obväzy," uviedla Záteková.



V žilinskej nemocnici je podľa jej riaditeľa Eduarda Dorčíka aktuálne zamestnaných 15 lekárov a jedna farmaceutka ukrajinského pôvodu. "S iniciatívou adresne pomôcť kolegom – zdravotníkom v ukrajinských nemocniciach nás oslovili naši dvaja lekári. Hneď sme vedeli, že urobíme všetko, čo je v našich silách a možnostiach," priblížil Dorčík.



Hovorkyňa nemocnice upozornila, že drvivá časť zdravotníckych pomôcok, potrebných pre záchranu života, momentálne v ukrajinských nemocniciach akútne chýba. Časť z nich je problém zohnať už i na Slovensku. "Sú to predovšetkým turnikety na zastavenie arteriálneho krvácania, hemostatické gázy, nasálne vzduchovody, tlakové a okluzívne obväzy. Sme v kontakte s priateľmi na Ukrajine – lekármi v nemocniciach v prvej línii a snažíme sa im urgentne zaslať čo najviac vybavenia," zdôraznili Kunychka a Ilnytskyi.



"V tejto chvíli je pre nás najnáročnejšie nájsť spoločnosti, ktoré disponujú potrebnými vecami, keďže na požiadavky vojnovej medicíny v takomto rozsahu u nás bežní dodávatelia nie sú pripravení. Boli by sme preto radi, ak by nás kontaktovali firmy, ktoré tento materiál majú a vedeli by nám ho predať," dodali lekári žilinskej nemocnice s vyjadrením úprimného poďakovania všetkým, ktorí podporili iniciatívu finančne alebo materiálne.