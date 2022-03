Ukrajinskí lekári z bojnickej nemocnice pomáhajú krajanom i teraz

Chlapec sa pozerá cez okno autobusu s utečencami z Ukrajiny v poľskom meste Przemyšl v sobotu 26. februára 2022. Foto: TASR/AP

Bojnice 2. marca (TASR) - Ukrajinská lekárka z Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach Marta Khomko a jej muž, ktorý je rovnako lekár, zabezpečovali zdravotnícku pomoc na Majdane na Ukrajine. Krajanom pomáhajú i teraz, ale zo Slovenska.Primárka oddelenia laboratórnej medicíny, ktorá je v súčasnosti na materskej dovolenke, je s manželom na Slovensku už 11 rokov a od svojho príchodu pracujú v nemocnici. "" povedala v stredu Khomko, podľa ktorej ich podporuje nielen nemocnica, ale i kolegovia." ozrejmila lekárka. S manželom boli na Majdane ako dobrovoľníci - zdravotníci v roku 2014. "" spomenula lekárka.Pomoc poskytujú lekári svojim krajanom aj teraz. "" priblížila Khomko.Pre deti podľa nej nie je dobré, keď niekoľkokrát za deň počujú sirény, niekoľkokrát za noc musia vstať, obliecť sa, ísť do úkrytu a naspäť. "" doplnila.Lekárka vysvetlila, že ukrajinskí muži, ktorí sú oficiálne zamestnaní v zahraničí a nahlásení na veľvyslanectve, môžu ísť bojovať do vlasti na dobrovoľnej báze, povolávací rozkaz im nepríde, nehľadajú ich ani cez veľvyslanectvo. "" dodala.V bojnickej nemocnici pracuje 18 zamestnancov pôvodom z Ukrajiny, ako znak solidarity tam vyvesili ukrajinskú vlajku. "" dodal riaditeľ NsP v Bojniciach Peter Glatz.