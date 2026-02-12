< sekcia Regióny
Ukrajinský detský a mládežnícky parlament riešil i duševné zdravie
UDMP vznikol v roku 2024 pod záštitou komisára pre deti.
Autor TASR
Kostolná - Záriečie 12. februára (TASR) - Duševným zdravím ukrajinských detí, migráciou či novinkami v oblasti školstva, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia sa zaoberal Ukrajinský detský a mládežnícky parlament (UDMP) na svojom zasadnutí v stredu (11. 2.) a vo štvrtok v Kostolnej-Záriečí (okres Trenčín). TASR o tom informovala Iveta Adamová z Úradu komisára pre deti (ÚKPD).
Delegáti v oblasti migrácie poukázali na pretrvávajúci problém s termínmi na cudzineckej polícii, rozdiely v právnom postavení medzi odídencami a osobami s prechodným pobytom, problémom je i tzv. paradox samostatnosti, keď dieťa od 15 rokov môže žiadať o pobyt za účelom štúdia samo, ale v nadväzných systémoch, ako je zdravotníctvo či ubytovanie, je stále striktne vyžadovaný zákonný zástupca. Za oblasť školstva označil UDMP nedostatočné kapacity v školách či chýbajúcu systémovú jazykovú prípravu, za oblasť zdravotníctva nejednotnosť v poistení. Delegáti sa pod vedením odborníkov tiež zaoberali témou vojnových tráum či šikany. V prípade sociálneho zabezpečenia bola témou ochrana neplnoletých študentov bez sprievodu, ubytovanie na internátoch či nová definícia dieťaťa bez rodičovskej starostlivosti a inštitútu opatrovníka.
O problémoch sa delegáti rozprávali i so zástupcami príslušných ministerstiev a štátnych inštitúcií. Súčasťou programu bol aj súhrn pripravovaných, aj už realizovaných legislatívnych zmien. Adamová spomenula navýšenie kapacít na cudzineckej polícii, online systém na podávanie žiadostí o obnovenie prechodného pobytu, digitálnu identitu, povinnosť pre všeobecných lekárov prijať dieťa, ak spadá do ich zdravotného obvodu či prevádzku internátov počas víkendov, ak sú tam ubytovaní cudzinci. Za najväčšiu novinku označila novelu o zákonnom poistení, ohlásenou novinkou je i zavedenie náhrady maturitnej skúšky zo slovenského jazyka pre cudzincov od septembra 2026 či možnosť zriaďovania adaptačných tried.
Komisár pre deti Jozef Mikloško upozornil na status týchto detí. „Sú niečo medzi sirotou a študentom, málokto ich vníma ako svoju tému, a preto je náročné robiť rýchle a efektívne zmeny, ale oceňujem všetko, čo sa už po legislatívnej stránke podarilo. Stále je však pred nami veľa práce,“ uviedol.
Mikloško zároveň ocenil angažovanosť mládeže, podľa neho je nevyhnutné, aby sa pri nastavovaní systémových zmien počúvali priamo tí, ktorých sa zmeny týkajú. „Títo mladí ľudia sú pre nás dôležitým poradným hlasom. Oceňujem húževnatosť, s akou sa púšťajú do tém, ako aj nárast členov Ukrajinského detského a mládežníckeho parlamentu,“ zhodnotil.
Na Slovensku sa v súčasnosti nachádza viac ako 40.000 detí s odídeneckým statusom. „Z dát prezentovaných na zasadnutí vyplýva, že približne dve tretiny týchto detí sú zapojené do vzdelávacieho procesu v slovenských školách, zatiaľ čo významná časť zostáva mimo systému. Na Slovensku je podľa odhadov približne 2000 až 3000 detí bez sprievodu a bez rodičovskej starostlivosti,“ priblížila Adamová.
