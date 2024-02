Ukrajinských školákov vozia do škôl v okolí Gabčíkova autobusy kraja

Gabčíkovo 28. februára (TASR) - Dopravu do štyroch základných škôl (ZŠ) v okrese Dunajská Streda pre 59 ukrajinských detí, ktoré od vypuknutia vojny našli útočisko v Humanitárnom centre v Gabčíkove, zabezpečuje od začiatku tohto školského roka Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Umožňuje týmto žiakom prístup k vzdelávaniu, informoval predseda TTSK Jozef Viskupič.



Deti navštevujú ZŠ na uliciach Smetanov háj, Jilemnického a Komenského v Dunajskej Strede a ZŠ Mateja Bela v Šamoríne, na financovaní dopravy sa okrem TTSK podieľa Ministerstvo vnútra (MV) SR. Projekt je realizovaný s občianskym združením Mareena, zaoberajúcim sa integráciou utečencov do spoločnosti.



"Ľudí, ktorí museli pre vojnu opustiť svoju krajinu, podporujeme systematicky už dva roky. Vozíme autobusmi školákov, ktorých nebolo možné z kapacitných dôvodov prijať do gabčíkovskej základnej školy. Osobitnú dopravu sme zabezpečili aj preto, lebo nárast cestujúcich na bežných prímestských autobusových linkách prevyšoval kapacity, a nám záleží na komforte všetkých cestujúcich," povedal Viskupič. Obojsmerný odvoz je zabezpečený do konca školského roka, pričom TTSK i MV prispejú na dopravu sumou takmer 21.000 eur.