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UKRÝVALI DROGY: Polícia v Trnave obvinila dve ženy
Policajti v rámci akcie vykonali domové a osobné prehliadky, prehliadku iných priestorov aj motorového vozidla.
Autor TASR
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Trnava 28. júna (TASR) - Krajská kriminálna polícia v Trnave obvinila zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou dve ženy vo veku 62 a 51 rokov. Podľa zistení polície mali ukrývať drogy aj vo vopred pripravených úkrytoch mimo miesta svojho bydliska. Prezídium Policajného zboru o tom informovalo na sociálnej sieti.
Policajti v rámci akcie vykonali domové a osobné prehliadky, prehliadku iných priestorov aj motorového vozidla. „Zaistili viac ako 100 gramov metamfetamínu, ktorý podozrivé ukrývali nielen vo svojom obydlí a vozidle, ale časť drog mali schovanú aj v tzv. mŕtvych schránkach v lese,“ ozrejmilo prezídium.
Staršiu z obvinených už v minulosti právoplatne odsúdili za drogovú trestnú činnosť. Vyšetrovateľ podal podnet na väzobné stíhanie oboch žien. „V prípade dokázania viny im môže hroziť trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov. Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na podanie návrhu, aby boli stíhané väzobne. Vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje,“ doplnila polícia.
Policajti v rámci akcie vykonali domové a osobné prehliadky, prehliadku iných priestorov aj motorového vozidla. „Zaistili viac ako 100 gramov metamfetamínu, ktorý podozrivé ukrývali nielen vo svojom obydlí a vozidle, ale časť drog mali schovanú aj v tzv. mŕtvych schránkach v lese,“ ozrejmilo prezídium.
Staršiu z obvinených už v minulosti právoplatne odsúdili za drogovú trestnú činnosť. Vyšetrovateľ podal podnet na väzobné stíhanie oboch žien. „V prípade dokázania viny im môže hroziť trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov. Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na podanie návrhu, aby boli stíhané väzobne. Vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje,“ doplnila polícia.