UĽAHČIL PRÁCU ZLODEJOVI: Majiteľ nechal kľúče vo vozidle

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk - Viktória Brincková

Polícia v Humennom vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže osobného motorového vozidla.

Autor TASR
Humenné 27. novembra (TASR) - Polícia v Humennom vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže osobného motorového vozidla. K skutku došlo v noci na 26. novembra na Čapajevovej ulici, kde neznámy páchateľ využil neuzamknuté vozidlo s ponechanými kľúčmi v zapaľovaní a s autom odišiel. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

„Poškodenému, no nezodpovednému majiteľovi, vznikla škoda najmenej 2000 eur,“ dodala hovorkyňa.
