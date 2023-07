Ulič a Uličské Krivé spojí nová cyklotrasa za 1,64 milióna eur

Prešov 25. júla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa pustil do výstavby cyklotrasy v úseku Ulič – Uličské Krivé. Ide v poradí o tretí cykloprojekt za tento rok, ktorý realizuje v rámci investičnej akcie Poloniny trail zameranej na vybudovanie 86 kilometrov dlhej viacúčelovej turistickej trasy pre cyklistov. Hodnota projektu Ulič - Uličské Krivé predstavuje 1,64 milióna eur. Je financovaný cez európske i štátne zdroje a PSK sa na ňom podieľa spolufinancovaním vo výške piatich percent. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



"V marci sme v Poloninách začali s výstavbou, respektíve obnovou takmer 23 kilometrov cyklotrás a dnes odovzdávame do výstavby ďalší úsek, tentoraz v smere na Uličské Krivé. Vybudujeme tu novú cyklotrasu, ktorá povedie popri Zbojskom potoku a spojí obce Ulič s Uličským Krivým, kde sa nachádza významná kultúrno-historická pamiatka UNESCO - gréckokatolícky chrám archanjela Michala. Cez Zbojský potok cyklistov prevedie nová drevená cyklolávka," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Ako ďalej povedal, postavia tam aj nový klenbový priepust a altánok so servisným cyklostojanom, nabíjacou stanicou a najnutnejším hygienickým zázemím.



Projekt výstavby zmienenej cyklotrasy nadväzuje na investičné akcie v Poloninách, ktoré PSK spustil ešte v marci tohto roku. Konkrétne na projekt obnovy viac ako 14,3 kilometra dlhej cyklotrasy, siedmich mostov a 54 priepustov v úseku Starina - Ruské v rozpočtovom náklade 6,8 milióna eur.



"Taktiež na projekt vybudovania ôsmich kilometrov nových trás pre cyklistov v smere na Stakčín, tiež troch cyklolávok a dvoch altánkov, ako i rekonštrukcie podchodu, 11 oporných múrov a 21 priepustov v celkovej hodnote 4,4 milióna eur," doplnila Jeleňová.



PSK plánuje všetky tri projekty dokončiť ešte v tomto roku. Zmluvná doba realizácie prvých dvoch je však stanovená na obdobie marec 2023 až apríl 2024, v prípade úseku Ulič – Uličské Krivé na júl 2023 až august 2024.



"Projekt Poloniny Trail patrí medzi najvýznamnejšie investičné akcie PSK v oblasti cestovného ruchu za ostatné roky. Má napomôcť vyzdvihnúť potenciál Polonín a podporiť tunajší cestovný ruch. Zámer vybudovať túto komplexnú cyklistickú infraštruktúru vzišiel z výstupov iniciatívy Catching-up Regions, vďaka ktorej sa v okrese Snina do konca aktuálneho roka preinvestuje až vyše 15 miliónov eur," dodala Jeleňová.