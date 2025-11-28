< sekcia Regióny
Ulica 1. mája v Trenčíne sa zmení z dopravnej komunikácie na priestor
Vzniknú priestory z drevených terasových dosiek s lavičkami.
Autor TASR
Trenčín 28. novembra (TASR) - Trenčianska Ulica 1. mája od križovatky s ulicami Piaristická a Nešporova po vyústenie pri Rozmarínovej ulici sa po revitalizácii zmení z dopravnej komunikácie na verejný priestor. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Revitalizácia pokračuje kladením dlažby, obrubníkov, ale aj sadením stromov. Územie s rozlohou viac ako 4000 štvorcových metrov sa zmení z dopravnej komunikácie na verejný priestor, kde budú dominovať chodci. Vzniká tu bezpečné, komfortné a atraktívne územie pre všetkých vrátane žiakov a študentov, ktorí spolu so svojimi pedagógmi musia ešte nejaký čas strpieť sťažené podmienky pri prístupe k tamojším školám,“ doplnila hovorkyňa.
Asfaltové povrchy cesty a chodníkov nahrádza dlažba. Vzniknú priestory z drevených terasových dosiek s lavičkami. Vedľa školy Futurum osadia drevené pódium s terasou. Areál doplnia cyklostojany a koše na triedený odpad. Stánok s občerstvením na Námestí študentov nahradil nový objekt, ktorý bude mať aj malú terasu.
„Pôvodné stožiare verejného osvetlenia nahradia nové svietidlá s wifi, reproduktormi a kamerovým systémom. Niektoré stromy a lavičky budú nasvietené reflektormi alebo LED pásmi. Na Ulici 1. mája nebudú chýbať vodné prvky - fontánka na pitie a vodná hmla,“ pripomenula Ságová.
Na ulici budú rásť nové odolnejšie alejové dreviny, pribudnú kvitnúce kry a trávnik. Ulica 1. mája bude podľa nej ako stvorená na kultúrne a komunitné podujatia, stretávanie sa i oddych.
„Práce by mali byť ukončené vo februári 2026. Ide o investíciu v hodnote viac ako 1,6 milióna eur. Mesto na tento projekt získalo nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko,“ uzavrela hovorkyňa.
