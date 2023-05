Ulica A. Žarnova pri nemocnici v Trnave už nebude prejazdná

Trnava 25. mája (TASR) - Mesto Trnava zmení dopravný režim na Ulici Andreja Žarnova, ktorá je vstupnou bránou do areálu Fakultnej nemocnice (FN) Trnava. Zdravotnícke zariadenie spolu s okresným dopravným inšpektorátom oslovili radnicu so žiadosťou o obmedzenie prejazdu automobilov, ktoré ulicu využívajú najmä na skrátenie trasy a ktorých cesta sa nekončí v nemocnici. Informovala o tom vedúca odboru komunikácie mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová.



Po novom nebude možný vjazd na Ulicu A. Žarnova z Dohnányho ulice cez Záhradnícku. Osadené tam budú kvetináče a lavičky. Nemocnici zmena v organizácii dopravy pomôže. "Dopravná situácia na Ulici A. Žarnova si vyžaduje určité obmedzenia. Nemocnica žiada opatrenia z dôvodu, že vyriešia problém s prístupom sanitiek do areálu. Ďalším dôvodom je bezpečnosť pacientov, ktorí prechádzajú z areálu nemocnice do pavilónu chirurgických disciplín, ktorý sa nachádza mimo neho, cez cestu," uviedol riaditeľ nemocnice Vladislav Šrojta.



Pre vjazd do nemocnice bude slúžiť z Dohnányho ulice druhý vjazd okolo urgentného príjmu, kadiaľ bude aj východ. Ďalšou možnosťou je využitie vjazdu k nemocnici popod železničný most na A. Žarnova.