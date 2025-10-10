< sekcia Regióny
Ulica Arm. gen. Svobodu bude v Prešove dva dni čiastočne uzavretá
Autor TASR
Prešov 10. októbra (TASR) - Ulica Arm. gen. Svobodu v Prešove bude počas víkendu (11. - 12. 10.) čiastočne uzavretá pre celkovú opravu vozovky na ceste I. triedy č. I/20. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Ako uviedla, uzavretý bude jeden jazdný pás v smere od Ľubotíc na Rusínsku ulicu, v úseku od križovatky ulíc Arm. gen. Svobodu a Exnárova po križovatku ulíc Arm. gen. Svobodu - Jurkovičova - Pod Táborom. Cestná premávka bude presmerovaná do protismerného jazdného pásu.
„Po Ulici Arm. gen. Svobodu bude možné iba jazdiť rovno alebo odbočiť doprava na Exnárovu ulicu. Nebude možné odbočiť doľava na Exnárovu ulicu a nebude možný ani výjazd z Exnárovej ulice doľava smerom na Rusínsku ulicu a doprava smerom na Ľubotice,“ priblížila Šitárová.
Obchádzková trasa bude z Exnárovej ulice vedená okolo obchodného centra na Vihorlatskú ulicu, s výjazdom na svetelnú križovatku ulíc Arm. gen. Svobodu - Vihorlatská - Prešovská a možnosťou výjazdu smer Rusínska ulica a smer Ľubotice.
„Vjazd na Exnárovu ulicu, v úseku medzi ulicami Čergovská a Arm. gen. Svobodu (v smere od Čergovskej ulice), bude umožnený len dopravnej obsluhe po úroveň odbočenia k obchodným prevádzkam,“ doplnila Šitárová.
Z Ulice Arm. gen. Svobodu nebude možné odbočiť na prístupovú cestu k poliklinike ProCare, s výnimkou dopravnej obsluhy. Zastávka MHD Karpatská (smer Martina Benku) nebude obsluhovaná, zastávka MHD Jurkovičova (smer Martina Benku) bude presunutá oproti na stredový ostrovček.
Cestná svetelná signalizácia na križovatkách ulíc Arm. gen. Svobodu a Exnárova a Arm. gen. Svobodu - Jurkovičova - Pod Táborom a tiež na priechode pre chodcov na Ulici Arm. gen. Svobodu (pri zastávke MHD Jurkovičova) bude vypnutá.
Mesto podľa Šitárovej prosí vodičov a všetkých účastníkov cestnej premávky o trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
