Ulica Jána Hollého v Prešove bude uzavretá do konca augusta

Prešov 18. júla (TASR) - Z dôvodu odstránenia havarijného stavu kanalizácie je od štvrtka rána do 31. augusta uzavretá Ulica Jána Hollého v Prešove. Uzávera platí v úseku od križovatky s ulicami Lesík delostrelcov, Grešova a Vajanského po križovatku s Hodžovou ulicou. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.



Obchádzková trasa od ulíc Grešova a Lesík delostrelcov smerom k Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana je vedená po uliciach Vajanského, Sládkovičova, Moyzesova a Jána Hollého, respektíve po uliciach Vajanského, Rumanova, Moyzesova a Jána Hollého.



V opačnom smere je od Šafárikovej ulice vedená po uliciach Sládkovičova, Vajanského a Grešova alebo po uliciach Jána Hollého, Moyzesova, Sládkovičova, Vajanského a Grešova, respektíve po uliciach Jána Hollého, Moyzesova, Burianova, Vajanského a Grešova.



Hodžova ulica, v úseku od križovatky s Burianovou ulicou po križovatku s ulicou Jána Hollého, je dočasne slepou ulicou a v tomto úseku je možná obojsmerná premávka s vjazdom z Burianovej ulice.



Po novom hlavnou cestou sú ulice Grešova a Vajanského a vedľajšou cestou ulice Lesík delostrelcov a Jána Hollého.



Linky MHD a regionálnej autobusovej dopravy sú v smere k spoločnej autobusovej zastávke Fakultná nemocnica vedené po obchádzkovej trase po uliciach Grešova, Vajanského, Sládkovičova, Moyzesova a Jána Hollého. V opačnom smere sú vedené po uliciach Sládkovičova, Vajanského a Grešova. Spoje regionálnej autobusovej dopravy spolu so spojmi MHD liniek č. 12, 13 a 43 nebudú v smere na autobusovú stanicu zastavovať na spoločnej zastávke Fakultná nemocnica, ale na dočasne preloženej zastávke Detská nemocnica na Sládkovičovej ulici pri križovatke so Šafárikovou ulicou.



Z dôvodu bezpečnosti a plynulosti premávky vozidiel verejnej dopravy došlo na Sládkovičovej ulici v úseku od križovatky s Vajanského ulicou po križovatku so Šafárikovou ulicou k dočasnému zrušeniu parkovacích miest. Pre držiteľov parkovacích rezidenčných kariet sú vyhradené parkovacie miesta na Rumanovej ulici a na Námestí Národného povstania za Vodárenskou vežou.