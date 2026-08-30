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Ulica Na Veľký Diel v Žiline má vybudované odvodnenie
Vybudovaním novej dažďovej kanalizácie by sa malo výrazne zamedziť problémom so zrážkovou vodou, ktorá poškodzovala cestu.
Autor TASR
Žilina 30. augusta (TASR) - Žilinská radnica oficiálne ukončila a prebrala investičný projekt zameraný na odvodnenie a celkovú rekonštrukciu ulice Na Veľký Diel. Vybudovaním novej dažďovej kanalizácie by sa malo výrazne zamedziť problémom so zrážkovou vodou, ktorá poškodzovala cestu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
Pripomenula, že realizácia projektu začala v apríli. „Celková investícia do nového odvodnenia, asfaltového povrchu a značenia bola takmer 760.000 eur. Prostriedky pochádzali z výzvy Operačného programu Slovensko, ktorá bola zameraná na modernizáciu miestnych komunikácií,“ uviedla Ondrášová.
Primátor Peter Fiabáne poznamenal, že potreba vybudovania dažďovej kanalizácie na ulici, ktorá spája sídlisko Solinky s Ulicou vysokoškolákov, vznikla po dokončení chodníka a cyklotrasy v roku 2019. „Nová infraštruktúra zmenila odtokové pomery. Voda ostávala na ceste, vymieľala krajnicu a postupne ničila vozovku. Kanalizácia odteraz zabezpečuje plynulý odvod dažďovej vody priamo do Čížovho jarku,“ upresnil Fiabáne.
Doplnil, že ulica bola v rámci projektu aj nanovo vyasfaltovaná a obnovilo sa aj vodorovné a zvislé dopravné značenie v celkovej dĺžke takmer tri a pol kilometra.
Pripomenula, že realizácia projektu začala v apríli. „Celková investícia do nového odvodnenia, asfaltového povrchu a značenia bola takmer 760.000 eur. Prostriedky pochádzali z výzvy Operačného programu Slovensko, ktorá bola zameraná na modernizáciu miestnych komunikácií,“ uviedla Ondrášová.
Primátor Peter Fiabáne poznamenal, že potreba vybudovania dažďovej kanalizácie na ulici, ktorá spája sídlisko Solinky s Ulicou vysokoškolákov, vznikla po dokončení chodníka a cyklotrasy v roku 2019. „Nová infraštruktúra zmenila odtokové pomery. Voda ostávala na ceste, vymieľala krajnicu a postupne ničila vozovku. Kanalizácia odteraz zabezpečuje plynulý odvod dažďovej vody priamo do Čížovho jarku,“ upresnil Fiabáne.
Doplnil, že ulica bola v rámci projektu aj nanovo vyasfaltovaná a obnovilo sa aj vodorovné a zvislé dopravné značenie v celkovej dĺžke takmer tri a pol kilometra.