Ulicami Banskej Bystrice pobeží na Troch kráľov viac ako 1000 bežcov

Banská Bystrica 6. januára (TASR) - Ulicami Banskej Bystrice pobeží v podvečer sviatku Troch kráľov viac ako tisícka bežcov. Koná sa tam totiž 14. ročník Softip Trojkráľového večerného behu, ktorý otvorí novú bežeckú sezónu Marathon BB Tour.



Ako informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková, na päťkilometrovú trať ulicami večernej Banskej Bystrice sa vydá viac ako tisíc bežcov. Štart hlavnej kategórie je naplánovaný na 17.30 h. Dĺžka trate je 5390 metrov po asfalte a betóne. Bude to okruh historickým centrom mesta.



Predtým o 16.50 h sa na 600-metrovú trať vydajú deti vo veku od šiestich do 12 rokov. Registrovať sa bude dať osobne aj v pondelok na námestí v čase od 15.00 do 17.00 h. Maximálna kapacita podujatia je 1400 účastníkov.



Podujatie si vyžiada aj dopravné obmedzenia. Uzavreté budú podľa Marhefkovej niektoré cesty v centre mesta. "Ide najmä o ulice Horná, Robotnícka, Kapitulská, Národná, Kuzmányho, Janka Kráľa, Strieborné námestie, Lazovná a časť Fortničky," podotkla hovorkyňa s tým, že doprava bude usmerňovaná na obchádzkové trasy príslušníkmi polície.