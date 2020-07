Ulicami Nitry opäť premáva turistický vláčik

Nitra 11. júla (TASR) – Ulicami Nitry začal opäť premávať turistický vláčik. Vozidlo s dvoma vozňami a celkovou kapacitou 36 osôb premáva od Svätoplukovho námestia cez Mestský park na Sihoti až na Nitriansky hrad a späť. Zaujímavosti a fakty o navštívených lokalitách a pamiatkach, okolo ktorých vedie trasa vláčika, poskytuje audiosprievodca s výkladom v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku.



Spustenie prevádzky turistickej atrakcie sprevádzali v tomto roku problémy. Vlani prevádzkovala vláčik spoločnosť Arriva Nitra ako súčasť mestskej hromadnej dopravy na základe zmluvy s mestom. Na základe stanoviska Protimonopolného úradu SR, podľa ktorého zmluva o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej doprave nie je možná, pretože ide o turistickú atrakciu, radnica vláčik nezazmluvnila. Peniaze na jeho prevádzku presunula do Nitrianskej organizácie cestovného ruchu, ktorá vypísala verejnú súťaž. Prihlásila sa do nej len Arriva Nitra, ktorá bude vláčik prevádzkovať do konca septembra tohto roka. „Na prevádzku dostane 27.800 eur bez DPH. Toto riešenie je však len dočasné, pre tohtoročnú sezónu. O budúcnosti vláčika budeme rozhodovať na jeseň,“ skonštatoval hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.



Turistický vláčik premáva v meste pod Zoborom od roku 2006, prevádzkoval ho súkromný podnikateľ. Radnica prevádzku dotovala. V roku 2017 zmluva o spolupráci vypršala, mesto Nitra ju už nepredĺžilo z dôvodu zlého technického stavu vozidla. Od roku 2018 prevádzku turistického vláčika prebrala spoločnosť Arriva Nitra. Arriva kúpila nový vláčik, prevádzkovala ho na základe dodatku k zmluve o poskytovaní výkonov vo verejnom záujme, ktoré si objednávalo mesto. Počas dvoch sezón v ňom odviezla takmer 25.000 cestujúcich.