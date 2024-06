Ulice Bratislavy zaplnia počas Noci hudby viacerí interpreti

Bratislava 21. júna (TASR) - Ulice v centre Bratislavy zaplnia v piatok opäť viacerí hudobní interpreti. Stane sa tak počas jednodňového pouličného podujatia Noc hudby, ktorým sa zároveň v hlavnom meste otvorí tohtoročné Bratislavské kultúrne leto. Noc hudby prináša z Francúzska pôvodnú myšlienku spontánneho hrania na verejných priestranstvách. Podujatie sa koná v ďalších 120 krajinách.



"Hlavnou myšlienkou podujatia je spojiť počas niekoľkých hodín najrôznejšie žánre najmä v podaní neprofesionálnych začínajúcich umelcov, ktoré si svoje publikum ešte len hľadajú, až po profesionálov," približuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), ktoré je organizátorom Bratislavského kultúrneho leta.



Počas hudobného podujatia by mali zaznieť pop, folk, džez, blues, elektronická či experimentálna hudba, world music, klasická hudba, gospel, fusion či indie. Kapely a muzikanti odohrajú svoje koncerty nielen na statických scénach, hrať sa bude i priamo v uliciach. Hudba bude znieť na schodoch na Klariskej ulici, v altánku na Hviezdoslavovom námestí, na Františkánskom námestí, na Bielej ulici či Skateparku Janka Kráľa. Partnerskou scénou bude napríklad balkón Zichyho paláca, Námestie sv. Františka v Karlovej Vsi, Nábrežie M. R. Štefánika či Rudnayovo námestie. Do Noci hudby sa zapájajú aj niektoré klubové miesta.



Hudobným vystúpeniam budú predchádzať dve tematické prechádzky Rande s mestom. Prechádzka po stopách slávnych a menej známych hudobníkov odpovie napríklad na otázky, čo mali spoločné bratislavský rodák Johann Nepomuk Hummel a Ludwig van Beethoven a v čom sa líšili, aké tajomstvá sa skrývajú za zdanlivo obyčajným vzhľadom rodáka Franza Schmidta či kto zavraždil jeho učiteľa, pátra Felicána. Návštevníci sa dozvedia aj to, ktorý skladateľ má dve pamätné tabule v Bratislave alebo akú skladbu hrali trojručne Franz Liszt a Géza Zichy. Druhá vychádzka bude pripravená pre ľudí s pohybovým znevýhodnením.



Podujatie Noc hudby sa začína o 17.00 a potrvá do 22.00 h.