Ulice hlavného mesta oživia Bratislavské fašiangy

Bratislava 17. februára (TASR) - Bratislavské fašiangy oživia ulice hlavného mesta v sobotu 1. marca. Tradičný sviatok v modernom prevedení si budú môcť opäť užiť Bratislavčania a návštevníci mesta v pestrom fašiangovom sprievode. "Jednodňový festival sa začne už o 10.00 h detským programom. Ukončí ho tanečná a hudobná veselica do 22.00 h v Starej tržnici," uvádza Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS).



Dopoludňajší program na Námestí Nežnej revolúcie pripravili organizátori najmä pre deti. Tvorí ho verejná rozhlasová nahrávka, škola ľudového tanca, najmenší sa môžu zabaviť aj na divadelnom predstavení či vystúpení folklórneho súboru. "V Starej tržnici sú pre deti aj rodičov pripravené workshopy na výrobu masiek, zapletanie vrkočov aj špeciálna digitálna maska," avizuje BKIS.



Bláznivú zábavu sľubuje vo Veľkom fašiangovom sprievode v bratislavských uliciach. "Vítané sú masky od výmyslu sveta, transparenty, tanečné či divadelné zoskupenia s chuťou na nezvyčajný deň a vybočenie z každodenných povinností," dodávajú organizátori k sprievodu, ktorého zraz je na Hviezdoslavovom námestí o 16.30 h.



Z exteriéru sa fašiangový sprievod presunie do priestorov Starej tržnice. Fašiangovú veselicu otvorí o 18.30 h tanečný latino karneval v podaní Dance with July & Morenas Dance Group. Následne vystúpia spievajúci herci Divadla Astorka a ich priatelia známi ako hudobné zoskupenie Trezor. Fašiangové oslavy vyvrcholia vystúpením kapely Funkiez.