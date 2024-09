Ulice mesta Žiar nad Hronom opäť zaplní tradičný jarmok

Žiar nad Hronom 30. septembra (TASR) - Ukážky tradičných remesiel, regionálne produkty, bohatý kultúrny program ale aj tradičné trhy ponúkne Žiarsky jarmok, ktorý sa bude konať od štvrtka 10. októbra do soboty 12. októbra. Podujatie, ktoré patrí medzi najväčšie svojho druhu v okolí, si vyžiada aj dopravné obmedzenia. Ako informuje samospráva na svojej internetovej stránke, podujatie sa začne už vo štvrtok, keď sa ulice zaplnia stánkami s občerstvením a o zábavu sa postarajú tri mladé kapely z regiónu. Kultúrny program bude podujatie sprevádzať aj po ostatné dva dni.



Podľa riaditeľky Žiarskeho jarmoku Zuzany Beliančínovej bude súčasťou podujatia aj Remeselná ulička, ktorú návštevníci nájdu na konci Ulice Š. Moysesa.



"Aj tento rok sa do remeselnej uličky prihlásilo množstvo predajcov, ktorí predstavia svoje tradičné remeslá. Pre návštevníkov to bude príležitosť vidieť, ako sa vyrábajú rôzne výrobky, ktoré si následne budú môcť priamo od remeselníkov aj zakúpiť," podotkla.



V Svätokrížskom dome sa budú konať Župné trhy, ktoré podľa jej slov ponúknu rozmanitý výber regionálnych produktov a tradičných výrobkov.



Tradičné jesenné podujatie si vyžiada aj dopravné obmedzenia. Pre cestnú premávku bude počas konania jarmoku uzavreté Svätokrížske námestie, obmedzenia sa dotknú aj ulíc Hviezdoslavova, Š. Moysesa a A. Kmeťa. Zriadené budú tiež dve bezplatné záchytné parkoviská, a to na Partizánskej ulici pri športovej hale a pri futbalovom štadióne.



Jarmok sa v Žiari organizuje v jesennom termíne od začiatku 90. rokov. Táto historická tradícia je v meste dlhodobá. Ide o nadväznosť na tradičné svätokrížske jarmoky, ktoré sa v niekdajšom Svätom kríži nad Hronom konali od 14. storočia. Podujatie patrí medzi najväčšie v regióne, vlani prilákalo približne 20.000 ľudí.