< sekcia Regióny
Ulice obcí v trnavskom regióne rozžiaria stovky farebných lampiónov
V Ružindole sa účastníci svätomartinského lampiónového sprievodu stretnú v stredu o 16.45 h na parkovisku pred športovým areálom.
Autor TASR
Trnava 9. novembra (TASR) - Ulice viacerých obcí v trnavskom regióne v najbližších dňoch rozžiaria stovky farebných lampiónov. Pri príležitosti sviatku svätého Martina sa v stredu 11. novembra uskutočnia tradičné lampiónové sprievody v Ružindole, Špačinciach, Boleráze a Voderadoch. V sobotu 14. novembra sa k nim pridá Suchá nad Parnou, kde pripravujú aj tvorivé dielne a premietanie rozprávky. TASR o tom informovala Viera Nováková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.
V Ružindole sa účastníci svätomartinského lampiónového sprievodu stretnú v stredu o 16.45 h na parkovisku pred športovým areálom. Obec pozýva rodiny s deťmi aj ďalších návštevníkov, aby si priniesli vlastné lampióny a pridali sa k spoločnej večernej prechádzke.
Ako informovala OOCR, o 17.00 h sa začne lampiónový sprievod v Špačinciach. Účastníci sa stretnú pred hlavným vchodom do základnej školy, odkiaľ sa vydajú po Hlavnej, Čerešňovej a ďalších uliciach obce. Sprievod sa skončí v parku pri kultúrnom dome.
Aj vo Voderadoch sa sprievod uskutoční od 17.00 h. Účastníci sa vydajú od budovy školy na Školskej ulici smerom k pošte, odkiaľ sa vrátia späť. Na bezpečný priebeh podujatia budú dohliadať aj členovia dobrovoľného hasičského zboru.
Ďalej OOCR doplnila, že v Boleráze sa svätomartinský program začne o 16.30 h detskou svätou omšou. Sprievod vyrazí od kostola o 17.30 h a povedie okolo základnej školy, detského ihriska, cez Lúčnu a Hlavnú ulicu až k obecnému úradu.
V sobotu 14. novembra sa lampiónový sprievod uskutoční v Suchej nad Parnou. Program sa začne o 16.30 h v kultúrnom dome tvorivými dielňami. O hodinu neskôr sa účastníci vydajú na sprievod ulicami obce. Po návrate ich čaká premietanie tematickej rozprávky.
V Ružindole sa účastníci svätomartinského lampiónového sprievodu stretnú v stredu o 16.45 h na parkovisku pred športovým areálom. Obec pozýva rodiny s deťmi aj ďalších návštevníkov, aby si priniesli vlastné lampióny a pridali sa k spoločnej večernej prechádzke.
Ako informovala OOCR, o 17.00 h sa začne lampiónový sprievod v Špačinciach. Účastníci sa stretnú pred hlavným vchodom do základnej školy, odkiaľ sa vydajú po Hlavnej, Čerešňovej a ďalších uliciach obce. Sprievod sa skončí v parku pri kultúrnom dome.
Aj vo Voderadoch sa sprievod uskutoční od 17.00 h. Účastníci sa vydajú od budovy školy na Školskej ulici smerom k pošte, odkiaľ sa vrátia späť. Na bezpečný priebeh podujatia budú dohliadať aj členovia dobrovoľného hasičského zboru.
Ďalej OOCR doplnila, že v Boleráze sa svätomartinský program začne o 16.30 h detskou svätou omšou. Sprievod vyrazí od kostola o 17.30 h a povedie okolo základnej školy, detského ihriska, cez Lúčnu a Hlavnú ulicu až k obecnému úradu.
V sobotu 14. novembra sa lampiónový sprievod uskutoční v Suchej nad Parnou. Program sa začne o 16.30 h v kultúrnom dome tvorivými dielňami. O hodinu neskôr sa účastníci vydajú na sprievod ulicami obce. Po návrate ich čaká premietanie tematickej rozprávky.