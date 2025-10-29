< sekcia Regióny
Ulice pri cintorínoch v Lučenci budú cez Dušičky jednosmerné
Na centrálnom cintoríne v Lučenci je návštevníkom k dispozícii 50 stanovíšť, na ktoré je možné odovzdať triedený a tiež zmesový komunálny odpad.
Autor TASR
Lučenec 29. októbra (TASR) - Lučenecká samospráva sa už niekoľko dní pripravuje na nadchádzajúce obdobie Dušičiek. Mesto čistí cintoríny a rozmiestňuje nádoby na odpad, v rámci bezpečnosti budú cez sviatky posilnené hliadky mestskej polície (MsP). Od štvrtku (30. 10.) dôjde aj k zmenám v doprave, ulice v okolí cintorínov budú dočasne zjednosmernené. Radnica o tom informovala na sociálnej sieti.
„Mesto Lučenec sa už niekoľko dní intenzívne pripravuje na nadchádzajúce obdobie Dušičiek a Pamiatky zosnulých. Aby bol cintorín dôstojným miestom pre občanov, ktorí si prídu uctiť pamiatku svojich blízkych, prebiehajú tu rozsiahle úpravy. Priestory sa dôkladne zametajú a čistia, odstraňuje sa prebytočné jesenné lístie a rozmiestňuje sa dostatočný počet nádob na odpad,“ priblížila samospráva.
Na centrálnom cintoríne v Lučenci je návštevníkom k dispozícii 50 stanovíšť, na ktoré je možné odovzdať triedený a tiež zmesový komunálny odpad. Radnica konštatuje, že hoci je zdobenie hrobov neoddeliteľnou súčasťou sviatkov, každoročne so sebou prináša nemalé environmentálne zaťaženie. Návštevníkom cintorínov preto odporúča, aby pietne gestá prepojili s ohľaduplnosťou k životnému prostrediu, a to napríklad prírodnými dekoráciami, ekologickými sviečkami a správnym triedením odpadu.
V súvislosti s obdobím Dušičiek budú v Lučenci posilnené aj hliadky MsP. Mestskí policajti sa zamerajú predovšetkým na prevenciu kriminality a predchádzanie krádežiam, dodržiavanie verejného poriadku a riadenie dopravy. V teréne počas sviatkov budú aj hliadky miestnej občianskej a preventívnej služby.
V okolí centrálneho a Kalvínskeho cintorína dôjde počas Dušičiek aj k zmene organizácie dopravy, vybrané ulice budú od štvrtku do utorka (4. 11.) zjednosmernené. „Čiastočné obmedzenie premávky sa dotkne miestnych komunikácií na uliciach Adyho, Komenského, Cintorínska, Járkova, Pivničný rad a vnútrobloku Vajanského ulice,“ priblížila samospráva. Radnica vodičov žiada o zvýšenú pozornosť a dôsledné dodržiavanie dočasne umiestneného prenosného dopravného značenia.
Mesto Lučenec spravuje na centrálnom cintoríne a cintorínoch v mestských častiach Opatová a Malá Ves vyše 14.500 hrobových miest. Cintoríny v Lučenci budú od piatku (31. 10.) do nedele (2. 11.) otvorené od 5.30 do 23.00 h.
„Mesto Lučenec sa už niekoľko dní intenzívne pripravuje na nadchádzajúce obdobie Dušičiek a Pamiatky zosnulých. Aby bol cintorín dôstojným miestom pre občanov, ktorí si prídu uctiť pamiatku svojich blízkych, prebiehajú tu rozsiahle úpravy. Priestory sa dôkladne zametajú a čistia, odstraňuje sa prebytočné jesenné lístie a rozmiestňuje sa dostatočný počet nádob na odpad,“ priblížila samospráva.
Na centrálnom cintoríne v Lučenci je návštevníkom k dispozícii 50 stanovíšť, na ktoré je možné odovzdať triedený a tiež zmesový komunálny odpad. Radnica konštatuje, že hoci je zdobenie hrobov neoddeliteľnou súčasťou sviatkov, každoročne so sebou prináša nemalé environmentálne zaťaženie. Návštevníkom cintorínov preto odporúča, aby pietne gestá prepojili s ohľaduplnosťou k životnému prostrediu, a to napríklad prírodnými dekoráciami, ekologickými sviečkami a správnym triedením odpadu.
V súvislosti s obdobím Dušičiek budú v Lučenci posilnené aj hliadky MsP. Mestskí policajti sa zamerajú predovšetkým na prevenciu kriminality a predchádzanie krádežiam, dodržiavanie verejného poriadku a riadenie dopravy. V teréne počas sviatkov budú aj hliadky miestnej občianskej a preventívnej služby.
V okolí centrálneho a Kalvínskeho cintorína dôjde počas Dušičiek aj k zmene organizácie dopravy, vybrané ulice budú od štvrtku do utorka (4. 11.) zjednosmernené. „Čiastočné obmedzenie premávky sa dotkne miestnych komunikácií na uliciach Adyho, Komenského, Cintorínska, Járkova, Pivničný rad a vnútrobloku Vajanského ulice,“ priblížila samospráva. Radnica vodičov žiada o zvýšenú pozornosť a dôsledné dodržiavanie dočasne umiestneného prenosného dopravného značenia.
Mesto Lučenec spravuje na centrálnom cintoríne a cintorínoch v mestských častiach Opatová a Malá Ves vyše 14.500 hrobových miest. Cintoríny v Lučenci budú od piatku (31. 10.) do nedele (2. 11.) otvorené od 5.30 do 23.00 h.