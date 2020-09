Ulice v centre Banskej Štiavnice budú dlhodobo uzavreté

Banská Štiavnica 11. septembra (TASR) – V Banskej Štiavnici začali s úpravou verejných priestranstiev na uliciach Jána Palárika a Jána Hollého. Práce, ktoré potrvajú do decembra, si vyžadujú aj úplnú uzáveru ulíc, informuje mesto na svojej oficiálnej webovej stránke.



„Úplnou uzávierkou ulice Jána Palárika bude uzatvorená aj ulica Farská a sčasti v určitej dobe aj ulica Jána Hollého,“ približuje mesto. Ulica Jána Palárika nebude prejazdná počas celej doby prác a to do 8. decembra. Obyvatelia ulice budú musieť niekoľko mesiacov parkovať mimo svojich domovov.



„Ide o rozsiahly zásah do verejných priestranstiev vrátane zhotovenia dažďovej kanalizácie a odvodnenia s osadením nových uličných vpustí či osadenia nového verejného osvetlenia. Na všetkých komunikáciách bude prevedený povrch z čadičovej dlažby,“ komentuje mesto rozsah prác.