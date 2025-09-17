< sekcia Regióny
Ulice Zvolena aj tento rok na tri dni ožívajú amatérskym divadlom
Zvolen 17. septembra (TASR) - Ulice Zvolena aj tento rok na tri dni ožívajú amatérskym divadlom. Program pre všetky vekové kategórie od stredy prináša festival Divadelné podzámčie. Ako kulisy poslúžia do 19. septembra viaceré lokality v meste. TASR o tom informoval Jaroslav Černák, riaditeľ Podpolianskeho osvetového strediska (POS), ktoré akciu organizuje.
Divadelníkov uvidia záujemcovia na Námestí SNP, v záhrade evanjelického kostola, v Parku Ľudovíta Štúra, v záhrade Lesníckeho a drevárskeho múzea i v Domanovom parku za krajskou knižnicou. Predstavia sa amatéri z divadelných súborov z Handlovej, Veľkého Krtíša, Banskej Bystrice, Hontianskych Nemiec i z Kokavy nad Rimavicou. Prídu aj ochotníci z Krupiny, potulné divadlo z Medzibrodu i domáce Divadlo Zelienka. Zahraničným hosťom bude Slovenské Divadlo Vertigo z Budapešti.
POS uvádza, že počas troch dní dopoludňajšie a popoludňajšie predstavenia venujú deťom a divadelným dielňam pre deti základných škôl. Večerné predstavenia budú pre dospelých divákov. Organizátori pripomínajú, aby si návštevníci priniesli so sebou deky alebo podložky na sedenie. V prípade nepriaznivého počasia predstavenia presunú do Starej radnice.
Divadelné podzámčie je medzinárodný festival divadla a hudby, ktorý každoročne organizujú vo Zvolene. Cieľom je prezentovať tvorbu amatérskych divadelných súborov z rôznych regiónov Slovenska a zo zahraničia, ako i obohatiť kultúrny život obyvateľov a návštevníkov mesta Zvolen.
Podpolianske osvetové stredisko je kultúrno-osvetová inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Sídli vo Zvolene a organizuje súťaže, výstavy i prednášky. Zaoberá sa aj neprofesionálnym divadlom, tradičnou kultúrou i umeleckým slovom.
