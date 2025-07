Ulička remesiel v Stropkove prinesie ručnú prácu a tradície

Stropkov 29. júla (TASR) - Ulička remesiel vytvorená v mestskom parku ako súčasť stropkovského jarmoku každoročne ponúka priestor na prezentáciu ľudskej tvorivosti, ručne vyrábaných výrobkov i regionálnych špecialít. Návštevníci sa v tomto roku môžu tešiť na viac ako 50 remeselníkov, z toho približne dvadsiatku domácich. Jarmok sa koná od piatka do nedele (1. - 3. 8.). TASR o tom informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák.



„Ulička remesiel bude otvorená počas jarmočných dní v čase od 9.00 do 19.00 h v mestskom parku a ponúkne pestrú mozaiku remeselnej tvorby: tkanie na krosnách, točenie na hrnčiarskom kruhu, zdobenie medovníkov, spracovanie vlny a plstenie, kováčstvo, opracovávanie samorastov, výrobu drevených hračiek a dekorácií, šperky zo živice, ručne maľované odevy, krojové doplnky, prírodnú kozmetiku, bylinné sirupy, včelie produkty, kožené výrobky, háčkované hračky, dekoračné predmety a mnoho ďalšieho,“ vymenoval vedúci odboru školstva a kultúry Mestského úradu v Stropkove Tibor Kubička.



V sobotu sa tam predstavia hostia z družobného mesta Korczyna, ktorí návštevníkom predstavia paličkovanú čipku a ďalšie tradičné výrobky. Návštevníci môžu podporiť kúpou autentických výrobkov klientov Domu detí Božieho milosrdenstva a občianskeho združenia Autikon.



Súčasťou Uličky remesiel budú aj tvorivé dielne pre deti a dospelých, kde si návštevníci môžu pod vedením skúsených remeselníkov vyskúšať viaceré techniky, ako je tkanie na krosnách, spracovanie vlny či točenie na hrnčiarskom kruhu.



„Uskutoční sa tu aj niekoľko sprievodných podujatí, v piatok je pre deti od šiestich do 15 rokov pripravená výtvarná súťaž Kreslíme v parku a herci Divadla z klobúka sa predstavia s rozprávkou Králiky z klobúka. V sobotu popoludní vystúpia pri remeselníkoch folkloristi z Korczyny a domáca skupina Stropkovčani,“ doplnil Kubička.



V sobotu popoludní je na programe hudobnovzdelávacia rozprávka La Musica v podaní divadla Theátrum z Rožňavy a neprehliadnuteľnou atrakciou v parku počas druhého jarmočného dňa budú živé sochy z Mestského divadla Actores z Rožňavy.