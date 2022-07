Ulicu Dr. Jozefa Tisu vo Varíne nepremenovali

Varín 19. júla (TASR) – Ulicu Dr. Jozefa Tisu vo Varíne pri Žiline nepremenovali. Poslanci varínskeho obecného zastupiteľstva nevyhoveli protestu prokurátora Generálnej prokuratúry (GP) SR, ktorý navrhol zrušiť alebo zmeniť názov ulice pomenovanej po prezidentovi vojnovej Slovenskej republiky. Potvrdil to prokurátor GP Peter Mihál. Argumentoval rozporom so zákonom pri určení názvu.



"Za hlasovala jedna poslankyňa, tým pádom protestu nevyhoveli," uviedol Mihál s tým, že zákon takúto možnosť pripúšťa. Prokurátor má následne oprávnenie podať žalobu na správny súd. Zvyšní poslanci sa hlasovania zdržali.



Mihál zároveň dodal, že žalobu pravdepodobne podajú. "Bude to však ešte predmetom zvažovania na základe podkladov, ktoré nám pošlú z dnešného zastupiteľstva," konkretizoval.



Obecní poslanci avizovali, že chcú vyhlásiť termín konania miestneho referenda, v ktorom budú môcť obyvatelia rozhodnúť o tom, či ulicu premenovať alebo nie.



Problematiku okolo názvu ulice otvorila vlani obecná poslankyňa Lenka Ticháková. Jej návrh, aby ulicu premenovali, kolegovia poslanci neodsúhlasili. Tento krok kritizoval Ústredný zväz židovských náboženských obcí, na premenovanie ulice zastupiteľstvo vyzval aj Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Na konci roka 2021 Národná kriminálna agentúra obvinila desiatich obecných poslancov z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic v januári tohto roka uznesenie o vznesení obvinenia zrušil. Koncom mája tohto roka podal prokurátor GP protest proti všeobecne záväznému nariadeniu obce, ktoré určuje názov ulice pomenovanej po Tisovi. Zastupiteľstvo malo povinnosť ho prerokovať do 90 dní.