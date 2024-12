Ulicu Dr. Jozefa Tisu vo Varíne premenujú od 1. januára

Varín 10. decembra (TASR) - Ulica Dr. Jozefa Tisu vo Varíne bude od 1. januára 2025 premenovaná na Ulicu Mons. Jozefa Nogu. Na utorkovom rokovaní zastupiteľstva o tom rozhodli obecní poslanci. Za schválenie príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlasovalo deväť z desiatich prítomných poslancov.



K návrhu na zmenu názvu ulice pristúpila obec Varín po tom, čo koncom júna Správny súd v Banskej Bystrici vyhovel žalobe prokurátora Generálnej prokuratúry SR a rozhodol, že VZN obce v časti, kde určuje názov Ulice Dr. Jozefa Tisu, nie je v súlade so zákonom o obecnom zriadení.



Obec ešte začiatkom novembra zverejnila návrh VZN, pričom názvoslovná komisia navrhla nový názov Ulica SNP. V pripomienkovom konaní zaznamenala obec deväť pripomienok, pričom poslanci na novembrovom rokovaní zastupiteľstva vyhoveli tej, ktorá navrhovala pomenovať ulicu po varínskom rodákovi a pápežskom prelátovi Jozefovi Nogovi. Starosta Michal Cvacho upozornil, že vzhľadom na podstatnú zmenu v návrhu VZN sa samospráva rozhodla zverejňovací proces so 14-dňovou lehotou na pripomienkovanie zopakovať.



K novému návrhu zaznamenala samospráva tri pripomienky. Autori jednej z nich upozornili na skutočnosť, že "nový názov je fonetický náročný, komplikovaný a ťažšie vysloviteľný pre deti, ako aj starších občanov". Žiadali neutrálne pomenovanie ulice s využitím názvu stromu alebo remesla. Poslanci však nevyhoveli nielen ich pripomienke, ale ani ďalším novým návrhom pomenovania - Ulica tisová a Ulica Jozefa Gabčíka.



Rozhodovanie poslancov sledovala aj bývalá poslankyňa Lenka Ticháková, ktorá sa niekoľko rokov usilovala o premenovanie ulice. "V prvom rade som šťastná, že sa to po toľkých rokoch konečne ukončilo. Mne tento nový názov nevadí. Kňaz, ktorý sa spreneveril svojmu poslaniu, bude nahradený kňazom, ktorý šíril dobré meno o našej obci," poznamenala Ticháková.



Obyvatelia Varína sa k možnému premenovaniu Ulice Dr. Jozefa Tisu mali možnosť vyjadriť aj predvlani v referende konanom súbežne s komunálnymi voľbami. Referendum však bolo neplatné, keďže do hlasovania sa zapojilo 47,13 percenta oprávnených voličov. Za premenovanie ulice vtedy hlasovalo 360 obyvateľov a proti premenovaniu 1053 obyvateľov z celkového počtu 3036 oprávnených voličov.