Ulicu Horná ružová v Banskej Štiavnici pre dopravu uzavreli

Banská Štiavnica 15. októbra (TASR) - V Banskej Štiavnici uzatvorili pre všetky vozidlá ulicu Horná ružová. Dôvodom je narušenie jej statiky. Informovala o tom tunajšia samospráva s tým, že odhadovaná doba uzavretia do 25. októbra je len informatívna a termín sa môže meniť podľa stavu zabezpečovacích prác pri odstraňovaní havarijného stavu.



Primátorka Nadežda Babiaková pre TASR priblížila, že súkromný vlastník pri obnove objektu na ulici Dolná ružová zistil, že cesta v jeho blízkosti nemá oporný múr. "Pri rekonštrukcii objektu zistil, že teleso cesty je opreté priamo o budovu. Je to historicky dané, tak to vždy bolo," podotkla primátorka s tým, že oporný múr vlastne tvoril rekonštruovaný objekt.



Mesto preto pre všetky vozidlá v oboch smeroch uzavrelo ulicu Horná ružová, ktorá je slepou ulicou. Vlastník objektu podľa Babiakovej zatiaľ urobil zabezpečovacie opatrenia. "Súkromný vlastník to musí zrekonštruovať, urobiť aj oporný múr," dodala. Situácia si bude podľa jej slov vyžadovať urýchlene riešenie, nakoľko ide o prístupovú komunikáciu k rodinným domom.