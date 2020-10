Ulicu Mlynské nivy plánujú otvoriť na prelome októbra a novembra

Bratislava 3. októbra (TASR) – Hrubé stavebné práce na ulici Mlynské nivy v Bratislave boli ukončené. Otvorenie ulice je naplánované na prelome októbra a novembra. Pre TASR to uviedla hovorkyňa developera HB Reavis Martina Jamrichová. Konkrétny termín otvorenia spresnia spoločne s bratislavským magistrátom v blízkom čase.



"Aktuálne sa realizujú povrchové úpravy a výsadba zelene, zároveň sa venujeme kolaudácii mnohých stavebných objektov," uviedla Jamrichová. Rozsiahlu rekonštrukciu časti Mlynských nív začal investor v máji 2018 so zámerom vybudovať tu nový mestský bulvár. V rámci neho sa ráta s rozšírením komunikácie, s podzemným kruhovým objazdom, chodníkmi, cyklotrasou či zeleňou. Časť Mlynských nív pre túto rekonštrukciu v polovici februára 2019 uzatvorili pre dopravu. Pôvodne sa rátalo, že po ulici bude na jeseň 2019 spustená aspoň premávka MHD. Po viacerých diskusiách s odbornou skupinou to však magistrát zamietol a s investorom sa dohodol o spustení kompletnej dopravy po letných prázdninách 2020.



Developer tesne pri ulici Mlynské nivy buduje aj novu autobusovú stanicu. Stavbu plánoval investor dokončiť v tomto roku. Novú Stanicu Nivy však aj pre pandémiu nového koronavírusu otvorí až koncom leta 2021. Projekt má byť kombináciou medzinárodného autobusového terminálu, nákupného centra, tržnice a výškovej administratívnej budovy. Výstavba tohto projektu sa začala v máji 2017 prácami na administratívnej budove Nivy Tower. Asanačné práce na mieste starej autobusovej stanice sa začali v októbri 2017 a dokončili v januári 2018. Funkciu doterajšej autobusovej stanice plní náhradná autobusová stanica na Bottovej ulici v Bratislave.