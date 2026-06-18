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Ulicu Pri Mlyne vo Vajnoroch od piatka uzavrú
Dôvodom sú stavebné práce súvisiace s komplexnou rekonštrukciou vozovky.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Ulica Pri Mlyne v bratislavských Vajnoroch bude od piatkového (19. 6.) rána do pondelkového (22. 6.) večera uzatvorená. Dôvodom sú stavebné práce súvisiace s komplexnou rekonštrukciou vozovky. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Obchádzková trasa bude riadne vyznačená dopravným značením,“ priblížila polícia. Vodičov žiada o trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia, prípadne odporúča využiť alternatívne trasy.
„Obchádzková trasa bude riadne vyznačená dopravným značením,“ priblížila polícia. Vodičov žiada o trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia, prípadne odporúča využiť alternatívne trasy.