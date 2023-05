Ulicu pri ZŠ P. Marcelyho zmenia v piatok na bezpečnú zónu pre deti

Bratislava 25. mája (TASR) - Ulica pri Základnej škole (ZŠ) Pavla Marcelyho v bratislavskom Ružinove sa v piatok (26. 5.) na jeden deň zmení na bezpečnú zónu pre deti. Zorganizujú tam festival Ulica na hranie. Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) ním chce upozorniť na to, že príchod detí do školy často obmedzujú autá, ktoré majú prednosť pred slobodným pohybom žiakov. TASR o tom informovali z inštitútu.



Počas piatkovej akcie od 12.00 do 19.00 h sa má z verejného priestoru pri škole stať bezpečná pešia zóna bez áut, kde sa deti budú môcť pohybovať a hrať. Pre dopravu bude uzatvorený úsek na Svidníckej ulici za školou. Z ulice bude vylúčený vjazd a parkovanie v nej. Obmedzenia budú platiť od 6.00 do 20.00 h.



"Z dostupných dát vieme, že skoro každá domácnosť má najbližšiu školu do 15 minút chôdze od svojho bydliska. Napriek tomu mnohí rodičia vozia deti do školy autom, čo vytvára pred školami zápchy," uviedla urbanistka a koordinátorka projektu Mesto pre deti z MIB Sandra Štasselová s tým, že to robí vstup do školy neprehľadným a málo bezpečným pre chodcov.



Ak sa podľa jej slov podarí zvýšiť bezpečnosť v okolí škôl, zlepší sa fungovanie celého mesta. Poukázala pritom na výskumy, podľa ktorých sa v meste vytvorenom pre deti funguje a žije lepšie aj dospelým.



MIB zorganizoval podujatie prvýkrát vlani v septembri na ZŠ Tbiliská v Rači. Tento rok sa festival rozšíri do celého mesta a bude v ďalších školách zapojených v projekte Mesto pre deti. V júni na ZŠ Černyševského v Petržalke a na ZŠ Riazanská v Novom Meste.