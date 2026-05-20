< sekcia Regióny
Ulicu v Prievidzi pre opravu vodovodu uzatvoria, obmedzí to i MHD
Miestna komunikácia na Veľkonecpalskej ulici bude pre opravu uzatvorená od 8.00 h do 12.00 h.
Autor TASR
Prievidza 20. mája (TASR) - Veľkonecpalskú ulicu v Prievidzi vo štvrtok (21. 5.) dopoludnia pre havarijnú opravu vodovodu uzatvoria. Práce obmedzia i mestskú hromadnú dopravu (MHD), dve vybrané linky nebudú obsluhovať viacero zastávok. Radnica o tom v stredu informovala na sociálnej sieti.
Miestna komunikácia na Veľkonecpalskej ulici bude pre opravu uzatvorená od 8.00 h do 12.00 h. „Linky MHD číslo 40 a 50 budú od zastávky Lesopark presmerované cez Včelársku ulicu. Zároveň nebudú dočasne obsluhované zastávky Pod lesom, Kopaničky, Na záhumní, Pri Rajčuli, Necpaly sídlisko a Veľkonecpalská ulica,“ doplnila radnica.
Miestna komunikácia na Veľkonecpalskej ulici bude pre opravu uzatvorená od 8.00 h do 12.00 h. „Linky MHD číslo 40 a 50 budú od zastávky Lesopark presmerované cez Včelársku ulicu. Zároveň nebudú dočasne obsluhované zastávky Pod lesom, Kopaničky, Na záhumní, Pri Rajčuli, Necpaly sídlisko a Veľkonecpalská ulica,“ doplnila radnica.