Ultramaratón do Miškolca pobeží viac než 900 bežcov, premávku obmedzia
Štart pretekov, ktorého miesto sa každý rok strieda, je tentoraz v Košiciach.
Autor TASR
Košice 18. apríla (TASR) - Ôsmy ročník ultramaratónu medzi Košicami a maďarským Miškolcom prilákal na štart v sobotu viac než 900 účastníkov. Trať dlhú 118 kilometrov absolvujú ultramaratónci aj rekreační bežci, ktorí budú súťažiť ako jednotlivci, dvojice alebo v päť a desaťčlenných štafetových tímoch. Ako TASR informovali organizátori, v tomto roku je zatiaľ historicky najvyšší počet registrovaných účastníkov.
Štart pretekov, ktorého miesto sa každý rok strieda, je tentoraz v Košiciach. Jednotlivci sa vydajú na trať od Historickej radnice o 6.00 h. Na štarte nebudú chýbať ani vlaňajší víťazi Bojtay Szabolcs a Ivana Butoracová. V jednej zo štafiet sa predstaví Peter Polák, niekdajší majster Európy v behu na 100 kilometrov. V ďalšej zostave pod názvom Košice Marathon Team nebude chýbať ani Marcel Matanin, zatiaľ posledný slovenský mužský reprezentant v olympijskom maratóne.
Okrem krajín V4, ktoré sú zastúpené aj štafetami partnerských miest Katovice a Ostrava, nájdeme v štartovej listine aj bežcov z Nemecka, Švédska, Japonska či Slovinska.
V súvislosti s podujatím upozornila košická krajská polícia na sociálnej sieti na dočasné dopravné obmedzenia. V sobotu medzi 6.00 a približne 10.00 h sa dotknú viacerých ulíc v Košiciach, ako aj lokalít Nad jazerom, Krásna nad Hornádom, Nižná Myšľa, Ždaňa a Trstené pri Hornáde. Bežci sa budú pohybovať po ľavej krajnici a premávku budú regulovať policajti, mestská polícia a usporiadatelia.
„Vodičov žiadame o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie pokynov policajtov a dočasného dopravného značenia. Ak je to možné, nevstupujte bežcom do trate a v prípade potreby využite alternatívne trasy,“ uviedla polícia.
