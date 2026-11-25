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ÚĽUV vystavuje výber najlepších prác 13. ročníka súťaže Kruhy na vode
Výstava Kruhy na vode 2026 tam potrvá do 12. marca 2027, následne poputuje do košickej Galérie ÚĽUV a Galérie G18 v Zlíne.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Výber najlepších prác prihlásených do 13. ročníka medzinárodnej súťaže dizajnu orientovaného na remeslo Kruhy na vode prezentuje rovnomenná výstava, ktorú v stredu otvorili v bratislavskej Galérii Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV). Výstava Kruhy na vode 2026 tam potrvá do 12. marca 2027, následne poputuje do košickej Galérie ÚĽUV a Galérie G18 v Zlíne.
Ako ďalej informuje ÚĽUV, aktuálny ročník súťaže, ktorá má za cieľ iniciovať spolupráce a hľadať funkčné prieniky medzi remeselníkmi, tvorcami či profesionálnymi dizajnérmi a tiež vyhľadáva inovatívne posuny inšpirované tradičnou umeleckou výrobou, opäť zaznamenal veľký autorský záujem. Odborná porota posudzovala 193 prihlásených súťažných prác z 19 krajín sveta a mimoriadne široké spektrum materiálových a konceptuálnych prístupov, rozdelených do troch samostatných súťažných sekcií.
Sekcia A, určená profesionálnym dizajnérom a študentom vysokých škôl, bola priestorom na prácu s pojmom súčasný dizajn. „Autori vo svojich realizáciách integrovali rôznorodé remeselné postupy alebo využívali tradíciu v širšom zmysle slova ako otvorený východiskový bod na odvážny experiment,“ uvádza ÚĽUV s tým, že diela ocenené v tejto kategórii demonštrujú rôznorodosť metodických prístupov k materiálu a tradícii. „Zatiaľ čo jedni volili technologický experiment, iní stavili na konštrukčnú logiku, rekonštrukciu odevnej pamäti či dekonštrukciu ornamentu.“
Najúspešnejšou v tejto sekcii bola Veronika Mudráková s projektom MESH Majolika, ktorý vznikol v Ateliéri keramiky na VŠVU v Bratislave v spolupráci so Slovenskou ľudovou majolikou v Modre a s technickou realizáciou Diega Hernanda. „Autorka pomocou digitálnych a CNC technológií skúmala reinterpretáciu ornamentu a tvaroslovia modranskej keramiky. Cieľom nebol mechanický redizajn, ale zachytenie procesu, ako sa tradičné formy menia pri preklade do dát,“ približuje ÚĽUV.
V sekcii B prezentovali svoju tvorbu majstri ľudovej umeleckej výroby, tradiční remeselníci či výrobcovia. Popri remeselnej kvalite vyhotovenia porota kládla dôraz aj na kritérium reprodukovateľnosti, ktoré posúva tradičné predmety do bežného života dnešného človeka. „Pri ocenených dielach dominoval rešpekt k východiskovému materiálu, rekonštrukcia zabudnutých textílií, hlboká práca s archetypálnou symbolikou, remeselná autenticita a materiálová kontinuita,“ poznamenáva organizátor súťaže k sekcii, v ktorej porota udelila tri uznania. Získali ich autori, ktorí dokázali spojiť náročnú ručnú prácu s nadčasovým výrazom - Michal Fratrič za úžitkový objekt Misa Jaseň, Jozefína Bíliková za tkaný obrus a prestieranie, kolekciu vytvorenú zo starého slovenského ľanu, tretie uznanie putovalo do Estónska Jekaterine Antifeevovej za ručne vyšívaný a ušitý dvojdielny kostým inšpirovaný tamojšími archaickými symbolmi a ľudovou výzdobou.
„Samostatná stredoškolská sekcia C ukázala, že mladí tvorcovia dokážu citlivo interpretovať postupy či vzory tradičného remesla a pretaviť ich do diel realizovaných z prírodných a v menšej miere aj alternatívnych materiálov,“ dodáva ÚĽUV k prácam študentov zo Slovenska a Česka, ktoré porotu očarili hravosťou a rešpektom k prírodným materiálom aj odvahou experimentovať s overenými remeselnými postupmi, akými sú ohýbanie dreva, drotárstvo či modrotlač.
Ako ďalej informuje ÚĽUV, aktuálny ročník súťaže, ktorá má za cieľ iniciovať spolupráce a hľadať funkčné prieniky medzi remeselníkmi, tvorcami či profesionálnymi dizajnérmi a tiež vyhľadáva inovatívne posuny inšpirované tradičnou umeleckou výrobou, opäť zaznamenal veľký autorský záujem. Odborná porota posudzovala 193 prihlásených súťažných prác z 19 krajín sveta a mimoriadne široké spektrum materiálových a konceptuálnych prístupov, rozdelených do troch samostatných súťažných sekcií.
Sekcia A, určená profesionálnym dizajnérom a študentom vysokých škôl, bola priestorom na prácu s pojmom súčasný dizajn. „Autori vo svojich realizáciách integrovali rôznorodé remeselné postupy alebo využívali tradíciu v širšom zmysle slova ako otvorený východiskový bod na odvážny experiment,“ uvádza ÚĽUV s tým, že diela ocenené v tejto kategórii demonštrujú rôznorodosť metodických prístupov k materiálu a tradícii. „Zatiaľ čo jedni volili technologický experiment, iní stavili na konštrukčnú logiku, rekonštrukciu odevnej pamäti či dekonštrukciu ornamentu.“
Najúspešnejšou v tejto sekcii bola Veronika Mudráková s projektom MESH Majolika, ktorý vznikol v Ateliéri keramiky na VŠVU v Bratislave v spolupráci so Slovenskou ľudovou majolikou v Modre a s technickou realizáciou Diega Hernanda. „Autorka pomocou digitálnych a CNC technológií skúmala reinterpretáciu ornamentu a tvaroslovia modranskej keramiky. Cieľom nebol mechanický redizajn, ale zachytenie procesu, ako sa tradičné formy menia pri preklade do dát,“ približuje ÚĽUV.
V sekcii B prezentovali svoju tvorbu majstri ľudovej umeleckej výroby, tradiční remeselníci či výrobcovia. Popri remeselnej kvalite vyhotovenia porota kládla dôraz aj na kritérium reprodukovateľnosti, ktoré posúva tradičné predmety do bežného života dnešného človeka. „Pri ocenených dielach dominoval rešpekt k východiskovému materiálu, rekonštrukcia zabudnutých textílií, hlboká práca s archetypálnou symbolikou, remeselná autenticita a materiálová kontinuita,“ poznamenáva organizátor súťaže k sekcii, v ktorej porota udelila tri uznania. Získali ich autori, ktorí dokázali spojiť náročnú ručnú prácu s nadčasovým výrazom - Michal Fratrič za úžitkový objekt Misa Jaseň, Jozefína Bíliková za tkaný obrus a prestieranie, kolekciu vytvorenú zo starého slovenského ľanu, tretie uznanie putovalo do Estónska Jekaterine Antifeevovej za ručne vyšívaný a ušitý dvojdielny kostým inšpirovaný tamojšími archaickými symbolmi a ľudovou výzdobou.
„Samostatná stredoškolská sekcia C ukázala, že mladí tvorcovia dokážu citlivo interpretovať postupy či vzory tradičného remesla a pretaviť ich do diel realizovaných z prírodných a v menšej miere aj alternatívnych materiálov,“ dodáva ÚĽUV k prácam študentov zo Slovenska a Česka, ktoré porotu očarili hravosťou a rešpektom k prírodným materiálom aj odvahou experimentovať s overenými remeselnými postupmi, akými sú ohýbanie dreva, drotárstvo či modrotlač.