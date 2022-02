UMB organizuje deň otvorených dverí pre študentov opäť online

Banská Bystrica 11. februára (TASR) – Deň otvorených dverí (DOD) pre uchádzačov o štúdium na Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici sa 14. a 15. februára uskutoční online. Budúci študenti majú možnosť nahliadnuť do vysokoškolského štúdia a života zatiaľ iba spoza obrazoviek počítačov, tabletov či mobilov. TASR o tom informovala Dana Straková z referátu marketingovej komunikácie UMB s tým, že univerzita si v tomto roku pripomenie svoje 30. výročie.



„Počas dvoch popoludní budú mať záujemcovia možnosť spoznať šesť fakúlt UMB. Aktuálne informácie súvisiace s podávaním prihlášok na akademický rok 2022/2023 nájdu v záznamoch z novembrového DOD online. Na otázky publika odpovedia zástupcovia jednotlivých fakúlt,“ uviedla Straková.



V pondelok (14. 2.) od 13.30 h je v programe právnická fakulta. Pre budúcich ekonómov, odborníkov na cestovný ruch či financie je vyčlenená hodina od 15.00 h. Diplomacia, medzinárodné vzťahy či bezpečnosť budú rezonovať od 16.30 h pre záujemcov o štúdium na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB.



V nasledujúci deň (15. 2.) sa DOD zameria na študentov, ktorým imponujú jazyky, história, filozofia, telesná výchova a vidia sa v pozícii učiteľov alebo tlmočníkov. Od 13.30 h im odpovedia odborníci z filozofickej fakulty a k vedeckým či učiteľským odborom z ponuky fakulty prírodných vied majú uchádzači otvorené dvere v čase od 15.00 do 16.30 h.



Najstaršia fakulta – pedagogická, sa rozhodla, že sa stretne so študentmi počas obidvoch dní a predstaví štúdium na jednotlivých katedrách samostatne. Uchádzači si musia pozrieť termíny na webstránke univerzity.