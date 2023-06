UMB po kybernetickom útoku sfunkčnila náhradnú webstránku

Banská Bystrica 23. júna (TASR) - Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, ktorá sa stala obeťou rozsiahleho kybernetického útoku, sa podarilo sfunkčniť náhradnú webovú stránku www.info.umb.sk so základnými informáciami pre študentov a uchádzačov o štúdium. Pre TASR to v piatok uviedla vedúca referátu marketingovej komunikácie univerzity Dana Straková s tým, že ju neustále dopĺňajú a všetky operatívne informácie zverejňujú tiež na sociálnej sieti.



Na náhradnej webstránke študenti nájdu aj odkaz na elektronický formulár, prostredníctvom ktorého môžu žiadať o ubytovanie v zariadeniach univerzity. Keďže elektronické systémy UMB vrátane Akademického informačného systému AiS2 stále nefungujú, nie je momentálne možné do neho vkladať záverečné práce. Keď informačný systém obnovia a sfunkčnia, univerzita zverejní termín na vloženie prác spolu s ďalšími potrebnými informáciami.



Ako Straková zdôraznila na postupnom obnovení základnej infraštruktúry intenzívne pracujú, čo však istý čas potrvá. Univerzitu v končiacom sa akademickom roku čaká dokončenie záverečných štátnych skúšok a zabezpečenie procesov súvisiacich so začiatkom nového roka.



"Stali sme sa obeťou ransomvérového útoku hackerského gangu s názvom Medusa randsomware. O útoku sme informovali Národný bezpečnostný úrad, s ktorým situáciu neustále konzultujeme. Aby nevznikla ešte väčšia škoda pre univerzitu, jej zamestnancov i študentov, bol celý IKT ekosystém univerzity odstavený a odpojený od internetu, v súlade s odporúčaním úradu," vysvetlila Straková.