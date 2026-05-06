Streda 6. máj 2026
UMB povedie v rokoch 2026 až 2030 staronový rektor Vladimír Hiadlovský

Na snímke rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský. Foto: TASR Dušan Hein

Volebné zhromaždenie ho v stredu v prvom kole zvolilo do čela banskobystrickej univerzity.

Autor TASR
Banská Bystrica 6. mája (TASR) - Novým rektorom Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici sa stal doterajší rektor Vladimír Hiadlovský. Volebné zhromaždenie ho v stredu v prvom kole zvolilo do čela banskobystrickej univerzity na funkčné obdobie rokov 2026 až 2030. Informovala o tom UMB na svojej oficiálnej webovej stránke a na sociálnej sieti vychádzajúc z informácií predsedníčky volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora UMB na obdobie rokov 2026 - 2030 Martiny Bolečekovej.

Ako oznámila volebná komisia, uchádzačmi boli Vladimír Hiadlovský a Miroslav Hužvár. Verejné vypočutie sa konalo na zasadnutí volebného zhromaždenia v stredu od 9.00 h v aule Beliana. Počas verejného vypočutia jedného uchádzača nesmel byť druhý uchádzač prítomný v miestnosti ani sledovať jeho priebeh, a to priamo ani prostredníctvom technických zariadení. Maximálna dĺžka vystúpenia každého uchádzača bola 30 minút. Kandidáti na post nového rektora UMB v rámci svojich vystúpení predstavili svoje odborné a riadiace skúsenosti a svoje návrhy stratégie rozvoja univerzity.
