UMB pripravuje projekt monitoringu bezpečnosti a pohybu osôb v škole

Banská Bystrica 16. februára (TASR) - Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici pripravuje projekt monitoringu bezpečnosti a pohybu osôb vo svojich priestoroch. Pre TASR to v piatok v súvislosti s aktuálne diskutovanými bezpečnostnými opatreniami na školách uviedol rektor UMB Vladimír Hiadlovský.



"Finálny projekt bude vychádzať z interných špecifických potrieb jednotlivých súčastí univerzity, platnej legislatívy v oblasti nakladania s osobnými údajmi a dopytu spoločnosti po všeobecnej bezpečnosti na vysokých školách. Opatrenia budú mať charakter kontrolovaného vstupu do budov univerzity prostredníctvom kamerového systému a vybudovania fyzických bariér vstupu, ako otváranie dvier elektronickou kartou, turnikety a podobne," vysvetlil Hiadlovský.



Základnú prekážku pri následnej implementácii projektu vidí rektor predovšetkým vo finančných zdrojoch. "Systém kontrolovaného vstupu vyžaduje vysokú počiatočnú investíciu a následné zvýšenie personálnych kapacít v oblasti IT, ktoré budú univerzitný systém spravovať," zdôraznil Hiadlovský.



V súčasnosti je UMB v procese internej analýzy s využitím bezpečnostných prvkov, ktorými aktuálne univerzitná infraštruktúra disponuje.



Do avizovaného bezpečnostného auditu sa UMB plánuje zapojiť. "Vítame iniciatívu ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže pomôcť vysokým školám," dodal pre TASR jej rektor.



Banskobystrická univerzita má sedem fakúlt - ekonomickú, pedagogickú, filozofickú, právnickú, fakultu prírodných vied, fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov a najmladšiu, ktorá vznikla od 1. januára tohto roka, fakultu telesnej výchovy, športu a zdravia.