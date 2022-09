Umelci na bicykloch opäť pomôžu zdravotne znevýhodneným deťom

Bratislava 14. septembra (TASR) - Známe tváre a osobnosti budú opäť brázdiť Bratislavu na bicykloch v rámci charitatívneho projektu. Misia 10 s podtitulom Aby bol svet lepší, v ktorej sa snažia vyzbierať čo najviac financií na nákup zdravotných pomôcok pre konkrétne zdravotne znevýhodnené deti, odštartuje v stredu 21. septembra z Dulovho námestia v Ružinove.



"Cieľom je získať od jednotlivcov či firiem cieľovú sumu 10.000 eur na kúpu zdravotníckych pomôcok pre Juraja, Dávida, Viktóriu, Andrejka a Emmku," oznámili v stredu na tlačovej konferencii organizátori charitatívneho projektu v jeho desiatom ročníku.



Herci, moderátori, speváci, tanečníci či športovci sa stanú na jeden deň špeciálnymi kuriérmi a budú doručovať autorské certifikáty tým, ktorí si ich telefonicky objednajú. Cena umeleckého certifikátu je desať eur, prípadne 50 eur, ak si niekto objedná konkrétneho kuriéra.



"So slávnym kuriérom sa môžete odfotiť, prípadne si vypýtať autogram, porozprávať a podobne," priblížil Nikita Slovák, ambasádor slovenskej Misie, ktorý sa osobne zúčastňuje na projekte od jeho vzniku ako v Česku, tak i na Slovensku.



Súčasťou adresného charitatívneho projektu je pravidelne aj herečka Karin Haydu. "Šťastnou ma robí najmä záver náročného dňa, keď priamo do rúk chorých detí odovzdávame pomôcky, ktoré potrebujú na zlepšenie svojho života," poznamenala.



Populárni kuriéri vyrazia do akcie 21. septembra o 10.00 h z Dulovho námestia, kde počas celého dňa pripravili organizátori sprievodný program pre deti s rodičmi. Približne o 18.00 h tam prebehne aj zverejnenie vyzbieranej sumy a jej slávnostné odovzdanie príjemcom. Verejnosť môže projekt podporiť a objednať si špeciálnych kuriérov na telefónnych číslach 0901771100, 0901771122, 0901771133.