Umelci na Hrebienku vytvárajú 20 ľadových sôch s olympijskou tematikou
Jednotlivé ľadové sochy, ktoré počas víkendu na Hrebienku umelci vytvoria, budú od zotmenia nasvietené.
Autor TASR
Vysoké Tatry 17. januára (TASR) - Desať tímov ľadových umelcov počas soboty a nedele (18. 1.) súťaží na Hrebienku vo Vysokých Tatrách v stavaní ľadových sôch v 12. ročníku medzinárodných majstrovstiev Tatry Ice Master. Sochári z Mongolska, Malajzie, Indonézie, Iraku, Francúzska, zo Španielska, z Čiech, Poľska, Maďarska a zo Slovenska vytvoria počas obidvoch dní 20 súťažných sôch na olympijskú tematiku.
„Dnes nás spája šport a blíži sa nám olympiáda, preto sme zvolili vyslovene športové témy. V sobotu tvoria na tému zrod hier pod Olympom a v nedeľu nás čakajú moderné olympijské športy,“ uviedol riaditeľ podujatia Tatry Ice Master Lukáš Brodanský.
Do tohto ročníka súťaže sa prihlásilo 22 tímov. Okrem vybratých desiatich tímov mali o účasť záujem aj sochári z Ameriky, Kanady či zo Senegalu. „Sochári nám podľa pravidiel najprv musia poslať návrh, podľa ktorého potom tvoria. Okrem samotného návrhu posudzujeme aj opis témy. Porota posudzuje aj to, či sa do návrhu trafili a či sa im podarilo vystihnúť podstatu svojho návrhu,“ priblížil Brodanský.
Sochy sa pripravujú podľa dvoch variant, pre dobré a zlé počasie. Zlé počasie pre súťažiacich predstavuje slnko, plusové teploty, vietor alebo dážď, naopak, dobré počasie pre prácu sochárov je, keď mrzne, je pod mrakom a nefúka vietor. „Dnes zrána sme mali hmlisto, preto sme všetkých informovali, že volíme sochy pre variant dobrého počasia, tzn. že sochy sú o meter vyššie ako pri zlom počasí. Sochy dosahujú 3,5 metra, sú trošku užšie a majú viac vyčnievajúcich prvkov, ktoré je naozaj náročné spraviť,“ doplnil riaditeľ.
Každý sochársky tím má priradeného ešte jedného pomocníka, ktorý nosí vodu na to, aby mohli mraziť bloky ľadu dokopy, pomáha im s premiestňovaním blokov ľadu, so stavaním lešenia či s riešením rôznych technických problémov s náradím.
Jednotlivé ľadové sochy, ktoré počas víkendu na Hrebienku umelci vytvoria, budú od zotmenia nasvietené. Galéria ľadových majstrov bude v prevádzke až do skončenia zimnej sezóny, respektíve do konca apríla. Druhá časť sôch bude ponechaná na otvorenom priestranstve, kým ich počasie neroztopí.
