Umelci sa môžu zapojiť do medzinárodného festivalu Liptovskej galérie

Liptovský Mikuláš 23. augusta (TASR) - Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši vyhlásila medzinárodné festivalové podujatie, do ktorého sa môžu zapojiť výtvarní umelci bez obmedzenia veku. Záujemcovia sa prihlasujú jedným súťažným dielom alebo komplexným súborom diel s tematikou portrétu, ktoré nie sú staršie ako tri roky. Prihlášky je potrebné zaslať do 10. septembra. TASR o tom informovala Katarína Gallová z galérie.



Súčasťou prihlášky je fotografia diela, životopis a portfólio autora. Súťažné diela bude hodnotiť komisia odborníkov z oblasti vizuálneho umenia. "Komisiou vybrané diela budú súčasťou prehliadky v rámci 4. Trienále portrétu 2024, ktoré sa bude konať od 18. júna do 28. septembra 2024 v priestoroch Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši," uviedla Gallová s tým, že porota vyberie spomedzi vystavených diel víťaza, ktorý získa možnosť samostatnej výstavy v Liptovskej galérii.



Trienále portrétu je medzinárodné festivalové podujatie, ktoré sa v Liptovskej galérii konalo v rokoch 1985 a 1988 pod názvom Trienále portrétnej tvorby. V roku 2021 bolo podujatie opätovne obnovené. Prostredníctvom otvorenej výzvy sa doň zapojilo vyše 150 autorov, z nich odborná komisia vybrala na výstavu 47.



V roku 2024 sa bude konať už štvrtý ročník podujatia. Jeho cieľom je sledovať a prezentovať výtvarné diela, ktorých tematikou je portrét – nielen v rôznej miere psychologické zobrazenia tváre, ale tiež politický portrét krajiny a histórie, metaforický portrét komunity, inštitúcie prostredníctvom jej aktérov, a to aj bez konkrétneho zobrazenia tváre.