Umelci vytvoria na Hrebienku desiatky ľadových sôch

Vysoké Tatry 23. januára (TASR) - Stredisko Hrebienok vo Vysokých Tatrách privíta už o niekoľko dní ľadových sochárov z desiatich krajín sveta. Jubilejný desiaty ročník festivalu Tatry Ice Master sa tam uskutoční v sobotu a v nedeľu (27. - 28. 1.). Manažér horského strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský informoval, že umelci budú pracovať s 50 tonami ľadu.



"Diela budú tvoriť v dvoch témach - Podmorský svet a Láska, mier a porozumenie. Ľadové sochy, ktoré počas dňa umelci vytvoria, budú od zotmenia vysvietené, čím sa umocní dizajn a krása jednotlivých diel. Jednu časť sôch budú ľadoví rezbári vytvárať popri budove lanovky a druhá bude umiestnená v druhej kupole vedľa Tatranského ľadového dómu," uviedol Brodanský s tým, že sochy umiestnené v kupole Galérie ľadových majstrov budú vystavené počas zimnej sezóny, respektíve do konca apríla. Druhá časť sôch bude ponechaná na otvorenom priestranstve, kým sa neroztopia. Celkovo by mali sochári vytvoriť približne 35 sôch.



Do hlasovania o najlepší tím z desiatich krajín sveta sa môže zapojiť aj verejnosť. Stačí vyplniť hlasovací lístok a vložiť ho do urny na pódiu na Hrebienku. "Podujatie Tatry Ice Master bude sprevádzať aj bohatý sprievodný program, v ktorom sa predstavia Pavol Hammel, Katarína Koščová, chýbať nebude ohňovo-ľadová šou, tanečná šou, rôzne hry a súťaže," dodal Brodanský. Program sa začne po oba dni festivalu o 8.30 h.