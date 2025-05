Umelci vytvorili na pešej zóne v centre mesta nový nápis #TRNAVA

Trnava 4. mája (TASR) - Na pešej zóne v centre Trnavy sa opäť vypína nápis #TRNAVA. Ani drobné mrholenie nezabránilo umelcom vytvoriť na jednotlivých častiach nápisu umelecké diela. Tohtoročná téma malieb bola príznačná - konečne dážď. Počas desiatich rokov sa do maľovania jednotlivých písmen zapojilo vyše 50 umelcov.



„Deväťmetrový nadrozmerný nápis #TRNAVA okrem toho, že identifikuje, v akom meste sa nachádzame, zároveň funguje ako veľké plátno na realizáciu umelcov. Tí na základe výberu témy zdobia tieto písmená pred očami ľudí,“ uviedol pre TASR Matej Juran z Mestského kultúrneho strediska - Zaži v Trnave.



S témou „konečne dážď“ prišiel súčasný kurátor heštegu Ján Baláž. „Dážď je zaujímavý z pohľadu vnímania v mestskom či dedinskom prostredí, ale zároveň je metaforou na situáciu, podnet, udalosť, na ktorú dlho čakáme. Dážď v sebe ukrýva niečo, čo nevieme úplne ovplyvniť, ale je to dôležité pre naše sociálne, vzťahové alebo osobnostné prežitie,“ podotkol Baláž.



Tohtoročnú tému možno považovať za návrat ku koreňom. „Po minulých ročníkoch, keď sa umelci venovali skôr grafike, linorytu, komiksu, sa vraciame naspäť k rýdzej maliarskej forme. Ide o štandardné maliarske práce. Kedysi sme mohli na podujatí vidieť najmä lokálnych umelcov. Po minulé roky, a dnešný rok nie je výnimkou, sa nám darí získavať umelcov z rôznych regiónov, prípadne z iných krajín,“ doplnil Juran.



Jednou z umelkýň je Oksana Sadovenko z Ukrajiny, čerstvá absolventka Vysokej školy výtvarných umení, ktorá prišla na Slovensko z dôvodu vojny. „Venujem sa téme holubov. Zaujímavé, že aj v slovenskom umení je to silná téma,“ podotkla. V rámci nápisu maľovala prvú jeho časť - mriežku. Aj na tomto jej diele hrajú prím vtáky. „Pracovala som s oblohou, začiatkom búrky, ale zároveň som chcela, aby tam bol prítomný aj optimizmus,“ dodala. Vlani vystavovala i v trnavskej Galérii Jána Koniarka.



Umelkyňa z Banskej Štiavnice Nikola Šušovicová mala na starosti písmeno N. Tohtoročnej témy sa chopila v symbolickej rovine. „Konečne dážď som poňala buď ako odmenu po dlhom úsilí, alebo stretnutie po dlhodobej osamelosti. Keď konečne príde niečo, čo v konečnom dôsledku potrebujeme všetci, a to mať pri sebe niekoho, kto nás potľapká po ramene a pochváli nás za kus dobrej roboty,“ ozrejmila.



Podujatie je obľúbené aj medzi deťmi. „Máme tu workshopy pre deti, ktoré môžu maľovať na plátenné tašky s motívom trnavskej mriežky. Stávajú sa tak malými umelcami,“ dodal Juran. Návštevníci mohli zároveň počas nedele vidieť na pešej zóne všetky existujúce heštegy, ktoré vznikli počas uplynulých rokov.



S dcérou sa prišiel pozrieť na maľovanie nápisu aj Eugen. Rodák z Ruska sa na Slovensko presťahoval spolu so svojou ukrajinskou manželkou pred dvoma rokmi. „Vedel som, že v Trnave každý rok kreslia tento nápis, som však prekvapený, ako je poňatá samotná realizácia,“ zdôraznil. Vystavené diela z minulých rokov si spolu so synom prezerala návštevníčka Alena. „Vždy, keď ideme na prechádzku mestom, sa pristavíme pri heštegu. Pre deti je to výborné. Aj v minulých rokoch, keď bol ešte syn menší, sa veľmi rád pristavil pri písmenkách,“ doplnila. Podobné aktivity podľa nej napomáhajú najmä mladšej generácii budovať pozitívny vzťah k umeniu.