Umeleckohistorická expozícia múzea má nové nasvietenie exponátov
Fondu na podporu umenia poskytol na realizáciu tohto projektu 7000 eur. Sumou 5456 eur ho dofinancoval zriaďovateľ múzea Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).
Autor TASR
Nová Baňa 7. marca (TASR) - Umeleckohistorická expozícia Pohronského múzea v Novej Bani dostala nové profesionálne nasvietenie zbierkových predmetov. Múzeum sa totiž ešte vlani zapojilo do mimoriadnej výzvy Fondu na podporu umenia, kde bolo úspešné s projektom Sila svetla podčiarkujúca umenie. TASR o tom informovala riaditeľka múzea Jana Potocká.
Pracovníčka múzea Katarína Stredáková priblížila, že zámerom projektu bolo s použitím správnych a profesionálnych zariadení spolu s ich vhodným umiestnením kvalitne prezentovať zreštaurované zbierkové predmety. Ide o barokové sochy z 18. storočia, skvost neskorej gotiky Madonu s Ježiškom z 15. storočia aj obrazy s kresťanskou tematikou.
„Na sklonku roka 2025 sa nám to aj podarilo. Novým osvetlením vynikla doteraz ukrytá krása a zvýšila sa estetická hodnota zbierkových predmetov v stálej umeleckohistorickej expozícii,“ skonštatovala Stredáková s tým, že návštevníkom tiež chceli takýmto spôsobom priniesť kvalitatívne lepší zážitok z videného.
„Myslíme si, že naši návštevníci i naše vystavené zbierkové predmety ocenia profesionálne nasvietenie, ktoré by v súčasnosti malo byť štandardom múzejníctva v 21. storočí,“ poznamenala s tým, že nové osvetlenie má nielen správny kontrast, smer a silu toku svetla či správnu kvalitu osvetlenia, ale zároveň ochranu exponátov pred vysokým svetelným tokom, vlhkosťou a teplotou.
Fondu na podporu umenia poskytol na realizáciu tohto projektu 7000 eur. Sumou 5456 eur ho dofinancoval zriaďovateľ múzea Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).
Stredáková doplnila, že na sklonku roka bolo múzeum úspešné aj s ďalším projektom, ktorý bude realizovať tento rok. Na projekt Expozícia archeológie - fáza B získalo z FPU 95.000 eur, jeho realizáciu dofinancuje BBSK.
