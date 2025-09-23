< sekcia Regióny
Umelecký súbor Lúčnica hľadá nové talenty
Okrem tanečníkov hľadá Lúčnica aj nové hlasy.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Umelecký súbor Lúčnica otvára svoje brány pre novú generáciu talentovaných tanečníkov a spevákov. V utorok sa v priestoroch Hurbanových kasární v Bratislave koná druhý termín konkurzu do tanečného súboru. Uchádzači môžu ukázať svoj talent pred odbornou porotou od 16.00 do 20.00 h a stať sa súčasťou renomovaného telesa, ktoré viac ako sedem desaťročí reprezentuje slovenskú kultúru doma i vo svete.
Okrem tanečníkov hľadá Lúčnica aj nové hlasy. Konkurzy do jej speváckeho zboru sa uskutočnia 1. a 2. októbra od 15.00 do 18.00 h. „Zbor je neodmysliteľnou súčasťou umeleckého súboru a ponúka jedinečnú príležitosť mladým spevákom rozvíjať svoj talent v profesionálnom prostredí,“ uvádza umelecký súbor ku konkurzu. Viac informácií o ňom nájdu záujemcovia na www.lucnica.sk.
