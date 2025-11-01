< sekcia Regióny
Umeleckým vedúcim Mestského divadla Pracháreň sa stal K. Žiška
Cieľom Mestského divadla Pracháreň je každú sezónu uviesť minimálne štyri premiéry pre deti a štyri pre mladých a dospelých divákov.
Trnava 1. novembra (TASR) - Umeleckým vedúcim vznikajúceho Mestského divadla Pracháreň v Trnave sa stal režisér a dramatik Kamil Žiška. Vo svojej umeleckej vízii plánuje divadlo otvoriť všetkým obyvateľom Trnavy, a to v dvojitom režime - rannom a večernom. Ranný bude patriť deťom a večerný prinesie program pre dospelého diváka. Informovalo o tom mestské kultúrne stredisko Zaži v Trnave.
„Divadelné hry pre deti budú vychádzať z predlôh zo svetového fondu rozprávok, no sústredíme sa aj na súčasné tituly,” priblížil Žiška. Podčiarkol, že tvorba pre deti plní dôležitú spoločenskú funkciu, pretože kultivuje sociálne a emocionálne návyky mladého publika. Večerný formát bude podľa jeho slov hudobno-činoherný, s dôrazom na muzikálnosť, humor a fantáziu.
Vďaka susedstvu s Divadlom Jána Palárika, s ktorým je Pracháreň v priamom dotyku, je Žiška presvedčený, že „sa budú divadlá navzájom tvorivo dopĺňať a inšpirovať“. V budove Prachárne v centre mesta budú po skončení rekonštrukcie sídliť aj krajčírske dielne Divadla Jána Palárika a Detská divadelná akadémia. Objekt Mestského divadla Pracháreň ponúkne aj zázemie pre kaviareň a v jeho priestoroch sa nachádza i stredoveká pivnica.
Od decembra 2025 sa pod vedením Žišku začne formovať dramaturgia prvej sezóny, prvý scenár a postupne sa bude zostavovať tvorivý tím, ktorý zabezpečí umeleckú a produkčnú prípravu slávnostného otvorenia. Verejnosti by sa mohli dvere divadla otvoriť v polovici budúceho roka.
„Zázemie a príprava projektu je vo veľmi profesionálnych rukách. Priestor na konci dňa bude síce primárne pre detského diváka, ale vnútorný priestor dáva možnosť aj na rôzne kabaretné, výraznejšie komornejšie vystúpenia než ponúka klasická sála hlavného divadla,“ povedal primátor Trnavy Peter Bročka.
Cieľom Mestského divadla Pracháreň je každú sezónu uviesť minimálne štyri premiéry pre deti a štyri pre mladých a dospelých divákov. Kapacita divadelnej sály bude približne 90 návštevníkov.
