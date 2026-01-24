< sekcia Regióny
Úmrtie J. Záborského si pripomenú posvätením náhrobníka
Po svätej omši bude prednáška dvoch pozvaných odborníkov na život, dielo a odkaz Jonáša Záborského - Petra Zubka a Erika Ondriu.
Autor TASR
Župčany 24. januára (TASR) - V tomto roku si verejnosť pripomína 150. výročie úmrtia básnika, prozaika a kňaza Jonáša Záborského. Pri tejto príležitosti bude v sobotu v obci Župčany v okrese Prešov slávnosť spojená s posviackou zreštaurovaného náhrobníka Jonáša Záborského. Informoval o tom tamojší starosta Martin Dlugoš s tým, že program sa začína svätou omšou o 10.00 h.
„Ide o druhý náhrobník Jonáša Záborského, ktorý bol vyrobený ešte v roku 1938 a následne osadený na miesto jeho posledného odpočinku. V roku 1976 bol však z hrobu odstránený pri oslavách spojených s otvorením Expozície literárnych tradícií východného Slovenska v Župčanoch a nahradený novým náhrobníkom so Záborského poprsím,“ uviedol historik a predseda Spoločnosti pre výskum dejín východného Slovenska Erik Ondria. Dodal, že druhý náhrobník následne vymurovali do steny miestnej kúrie. Vlani ho zo steny vyňali a zreštaurovali. Jeho výnimočnosť oproti ostatným dvom podľa historika spočíva najmä vo viacerých kňazských atribútoch odkazujúcich na túto stránku činnosti Jonáša Záborského.
„Zreštaurovať druhý náhrobník sa podarilo najmä vďaka aktívnej činnosti nášho pána farára Jána Petra, financiám z obce a hlavne dotácii od Prešovského samosprávneho kraja,“ vysvetlil starosta.
Na sobotňajšie podujatie pozvali vedúcich predstaviteľov rímskokatolíckej cirkvi z Košickej arcidiecézy, Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v., zástupcov Matice slovenskej, obce Záborie, v ktorej sa Jonáš Záborský narodil, ale aj zástupcov kraja a ďalších inštitúcií. Po svätej omši bude prednáška dvoch pozvaných odborníkov na život, dielo a odkaz Jonáša Záborského - Petra Zubka a Erika Ondriu. O 12.30 h podujatie vyvrcholí posvätením náhrobníka. Podujatie pripravila miestna rímskokatolícka cirkev v spolupráci s obcou.
„Ide o druhý náhrobník Jonáša Záborského, ktorý bol vyrobený ešte v roku 1938 a následne osadený na miesto jeho posledného odpočinku. V roku 1976 bol však z hrobu odstránený pri oslavách spojených s otvorením Expozície literárnych tradícií východného Slovenska v Župčanoch a nahradený novým náhrobníkom so Záborského poprsím,“ uviedol historik a predseda Spoločnosti pre výskum dejín východného Slovenska Erik Ondria. Dodal, že druhý náhrobník následne vymurovali do steny miestnej kúrie. Vlani ho zo steny vyňali a zreštaurovali. Jeho výnimočnosť oproti ostatným dvom podľa historika spočíva najmä vo viacerých kňazských atribútoch odkazujúcich na túto stránku činnosti Jonáša Záborského.
„Zreštaurovať druhý náhrobník sa podarilo najmä vďaka aktívnej činnosti nášho pána farára Jána Petra, financiám z obce a hlavne dotácii od Prešovského samosprávneho kraja,“ vysvetlil starosta.
Na sobotňajšie podujatie pozvali vedúcich predstaviteľov rímskokatolíckej cirkvi z Košickej arcidiecézy, Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v., zástupcov Matice slovenskej, obce Záborie, v ktorej sa Jonáš Záborský narodil, ale aj zástupcov kraja a ďalších inštitúcií. Po svätej omši bude prednáška dvoch pozvaných odborníkov na život, dielo a odkaz Jonáša Záborského - Petra Zubka a Erika Ondriu. O 12.30 h podujatie vyvrcholí posvätením náhrobníka. Podujatie pripravila miestna rímskokatolícka cirkev v spolupráci s obcou.